Astrologinja Lenka: Potrebna je velika pazljivost

Luna je že v znamenju kozoroga, v znamenju, kjer ji niso na prvem mestu čustva, nežnost in toplina, temveč osredotočenost na dosežke, njena skrb je, da ustvari nekaj več za dom, za družino. Že od jutra je v opoziciji z Venero, ki je ravno v njenem znamenju, in to predstavlja nerazumevanje samih notranjih potreb drug drugega. Občutek, da niste ljubljeni, da niste sprejeti, da ste odtujeni.

Svojo pot nadaljuje v sekstilu s svojim dispozitorjem Saturnom iz znamenja rib, kar dodatno potrjuje potrebo in usmerjenost k nečemu, kar je trajno, kar je stabilno in kar nadaljuje neko staro tradicijo. In da bi to ohranili, je treba vstopiti v večji mir in tišino ter si ga vnaprej ogledati, načrtovati iz globine svoje ustvarjalnosti in potem uresničiti.

Mogoče se bo pojavila želja po kakšnih obnovitvenih stvareh, po čem, kar je ostalo nedokončano od prej, saj je tu retro Merkur, ki spomni, kaj je potrebno dokončati. Glede na to, da je to vse skupaj en velik zemeljski trigon, je spet povezano s tem, kaj je materialno, oziroma s tem, kar je povezano s financami. Za vse, kar je bilo pozabljeno ali čemur se niste imeli časa posvetiti, je sedaj priložnost za obnovo.

Vendar je danes na nebu zelo pomembna konjunkcija med zvezdo Sonca in največjim resnicoljubnim in revolucionarnim Uranom. To je zlom in trganje vseh obstoječih situacij. Vse, kar ne temelji na realnosti, na zaupanju, na nečem, kar obljublja napredek in svobodo v vsem, se kaže kot ena velika eksplozija ali kot puščica z jasnega neba. Na udaru so številne zveze, odnosi, saj se človek želi osvoboditi prejšnjih stisk, okovov, vsega, kar ga ne izpolnjuje in ovira. Pri vseh se to zgodi tako hitro, ljudje se kar poberejo in odidejo, ker jim je tista svoboda pomembnejša od kakršne koli materialne situacije. Pri mnogih bo prišlo do nezadovoljstva na delovnem mestu, do nasprotujočih si pogledov z nadrejenimi, nenadnega odhoda in prekinitev prejšnjega dela. Velikokrat to pripelje do tega, da se človek odloči v trenutku, v sekundi, včasih pa pride tudi do kesanja, če se ni iz srca prav odločil. Kakor koli že, če že greste po tej poti, se ne bojte, ne obžalujte, ne razmišljajte o tem, kaj se je zgodilo in kako je bilo. Čeprav se drugim zdi vse to noro, odbito, izkrivljeno. To daje pogumnim velike priložnosti in možnosti, da uspejo v svojem življenju in da jih ne omejuje, kdo bo kaj rekel in kdo si bo kaj mislil. Kajti čez čas boste spoznali, da je bila to najbolj pametna stvar, za katero ste se odločili.

Pa da ne govorimo o tresenju Zemlje, o potresih, o raznih nepričakovanih norostih, ki bodo šokirale svet.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju raka. Še vedno je v svojem največjem zatonu in še vedno je potrebna velika pazljivost in nežnost v vseh pogledih delovanja in reakcij, saj ne smemo pozabiti, da je bil dispozitor mrka in zdaj počasi aktivira vse tisto, kar nosi od tistega dne. Gojite nežnost, mir in imejte razumevanje za vse.