Astrologinja Lenka: Potreben je velik mir, da se vse ne poruši

Luna je v Ovnu, in namesto da bi naredila kaj neposrednega in odprtega, se najdejo tisti, ki jo ustavijo, da bi ji nekatere stvari osvetlili. Gre za kvadrat z Venero in konjunkcija s Kironom. Bodite pozorni na lastne napake in ne sprejemajte prehitre odločitve. Vendar kvadrat z Venero opozarja, zakaj človek beži pred tradicijo in običaji. V sebi čuti nezadovoljstvo, da se ne spoštujejo več in da je vse popačeno. Venera ima veliko potrpljenja, tako da ji je dobro v tem zakonu, toda Luna bi šla in uničila vse ne glede na posledice in na to, kar je bilo skozi leta ustvarjeno. Ko ji kaj ne ustreza, pusti in odide. Težko je uskladiti želje in potrebe. Ker sta oba dispozitorja kvadratna in to še dodatno podžiga drugačen pogled. Potreben je velik mir, da se vse ne poruši.

Astrološka karta.

Danes je na nebu aspekt, kvadrat med Soncem iz znamenja Škorpijona in Jupitrom iz znamenja Vodnarja. Čeprav na videz to ni težak vidik, te lahko zapelje in spravi v fazo prevelikega pričakovanja pomoči in lažnih obljub in nerealnih pričakovanj (ko se ti na primer zazdi, da boš kaj zagotovo zadel v igri na srečo), zlasti ker oba dispozitorja naredita dodaten kvadrat in se na koncu vidi, da iz tega ne bo nič.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v znamenju Ovna. Namesto da bi o čem brezplodno razpravljali, načrtujte kaj zase, nekaj lepega, kar boste kmalu naredili. Tudi če boste to storili prvi ...