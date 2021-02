Astrologinja Lenka: Potreba po ohranjanju starega na vseh področjih življenja

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kar zadeva Saturna in Urana, bo njun kvadrat trajal še nekaj dni. Potreba po ohranjanju starega na vseh področjih življenja, odgovornost, red, disciplina pa tudi po drugi strani po skrajnih spremembah, potreba po veliki svobodi za vsako ceno, to lahko stori samo Uran. Je pa tudi generacijski konflikt, le da se zdaj bolj aktivira na Nebu.Luna, ki je bila včeraj vpletena v vse te dogodke, kot da je zanjo vse premajhno, pot nadaljuje z znamenjem Bika, a dan se ne umiri, vedno bolje vžge. Prvo srečanje v kvadratu z Jupitrom mu ne more prinesti slabih stvari, vsekakor pa je tu ne more umiriti, poveča vso njeno že tako veliko razočaranje zaradi situacije.Vso to zmedo dodatno povzroča tudi retrogradni Merkur, ki je na 11. stopnji in še naprej zatira vso svojo energijo in v vse odločitve vnaša dodatno zmedo.Venera, ki se vrti okoli stopnje Neptunove vzvišenosti in se v kvadratu z Marsom pripravlja, čuva zase, kakšne skrivnosti pripravlja, kakšne skrite želje ima in ali jih bo kdaj razkrila.Opoldne Sonce spremeni znak in počasi prehaja naslednji mesec v znamenju Rib. Ali bodo Ribe iz hladnega in togega Vodnarja zdaj dale večjo zavest o razumevanju, kaj je pomembnejše in kje smo najbolj subtilni, to so človeška čustva. Bolj se osredotoča na tišino, mir, čeprav 12. hiša ni povezana s Soncem, ampak vsa umetnost in talenti prihajajo od tam, zato se je tukaj dobro obrniti na svoja notranja, ustvarjalna dela, ustvariti in pokazati ves svoj čudoviti talent.Podpira ga tudi Luna, ki bo naredila sekstil z Neptunom, ki je že v njegovem domu, ali ga bo spil s sladkimi čustvenimi obljubami ali ga bo le za trenutek potegnil, da se umiri, četudi lažno, tudi to, da je vseeno, samo zato, da bi mu ugajal za dušo in se malo umiril, saj noč ne bo lahka. Kvadrat sam z Venero ga dodatno obremeni s sumljivimi in z neiskrenimi stvarmi, zato konjunkcija z Marsom samo še stopnjuje čustva in dušo, ki je zmanjka.Tudi danes bi morali biti v miru, ne dovoliti, da bi nas kdo provociral, saj že najmanjša podrobnost, kot da bi jo samo čakali, vodi do velikih posledic. Ne da bi bili prenagljeni, ampak da bi bili zelo pošteni, odprti, izvirni, z veliko mero vere in zaupanja, je to edini način, na katerega lahko danes delujemo.