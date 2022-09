Astrologinja Lenka: Posvetite se miru in tišini

Takoj ob zori je Luna prešla v znamenje Rib, v znamenje, kjer je ozračje povsem mirno, celo nekoliko zaspano ali nejasno. Je pa to tudi priprava na ščip, ki bo jutri opoldne. Običajno jih je veliko nervoznih, napetih in v naglici, da kaj dokončajo. Toda ta Luna išče mir, tišino in sprostitev. Prosi nas, da se obrnemo vase in prisluhnemo svojemu telesu, njegovim potrebam, saj je to najboljše za vse.

Kot da bi se Luna (duša) odločila posvetiti miru in tišini, tako da danes razen opozicije z Venero ni večjih aspektov. In to je vedno znak, da potrebujemo tišino, počitek, poslušanje potreb svoje fiziologije. Venera je v padu, Luna pa v njeni eksaltaciji. Pride lahko do disharmonije ravno med temi ženskimi principi, do tega, da se človek težko usklajuje sam s sabo, pa tudi z drugimi. Venera tukaj išče natančnost, popolnost v vsakem pogledu, pri čemer tudi večkrat pretirava. In Luna, tukaj ji je vseeno, čustveno je osredotočena na druge, kako se počutijo, včasih celo pretirava v žrtvovanju sebe za dobro drugih. Tukaj torej niti ne pomisli na čistočo, natančnost ali red. Tu lahko nastanejo težave, da vedno vidimo, kaj je v drugem človeku, v sebi pa ne.

In planet uma, inteligence, kot predstavnik človeka samega, je končno prišel v stanje, da stoji, počiva in se pripravlja na jutrišnji obrat. Vse je v sozvočju z naravo, polna Luna, hkrati pa se Merkur obrača, da nas popelje nazaj, da nam pove, kaj smo pozabili popraviti. Tako da tudi to veliko pripomore k temu, da je dan 'upočasnjen', da imamo občutek, da vse stoji in se ne premika. Zato je najboljše, da se umirite, ne hitite, ne obremenjujte se s številnimi obveznostmi, dogovori, sestanki, ker bo nenamerno povzročilo zmedo in nas zapeljalo v slepo ulico. Zato počasi, brez velikega hitenja.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju Device, kjer skuša vsakomur ustreči, pomagati, najsi pri delu ali z nasvetom. Ne dovolite, da vam pokvari dan malenkost, če kaj ni v redu, če ni postavljeno na svoje mesto, ni popolnoma čisto. Prepustite se in uživajte v lepotah narave, rož, ljubezni ...