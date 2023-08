Astrologinja Lenka: Posvetimo se stvarem, ki si zaslužijo naš čas

Kvadrat s Plutonom zahteva veliko opuščanja, izpuščanja ali spreminjanja. In oba sta v kardinalnih znamenjih, kdo bo prej popustil ali pa sploh ne. Tukaj je vedno Duša tista, ki mora sprejeti vse, sicer bo trpela, kakorkoli se odloči.

Okrog 9.30 Luna preide v bika in vse se spremeni. V znamenju, kjer je njena višina, kjer je vedno dobrodošla in kjer se najbolje počuti sama.

Astrologinja Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Tu je vključeno vse, kar potrebujemo, od hrane, lepote, imetja ... Atmosfera ljudi je vse mirnejša in stabilnejša.

Po 17. uri je Luna v sekstilu s Saturnom. Duši daje občutek stabilnosti, daje občutek varnosti.

Tudi pomoč je z vseh strani. Omogoča nam razmislek o marsičem, kjer je treba spremeniti odnos do nekaterih stvari in jih zgraditi na drugačnih, bolj stabilnih temeljih.

In Sonce iz znamenja leva je v kvadratu z Jupitrom iz znamenja bika. Kadarkoli se znajde v tem aspektu, ima oseba potrebo po pretiravanju. Ni omejitev, koliko in kako.

Človek si želi in ima občutek, da če zapravi več, kot ima, da bo dobil več. Vendar je to običajno le velika zvijača in na koncu ne doseže ničesar.

Tisti občutek, ko se ego želi pokazati, pohvaliti, kako je najboljši, največji, najbolj zaslužen v vsem ali kako vse deluje na najboljši možen način.

Samohvala, sploh pri Levu, vse napihne, samo da je na zunaj videti najlepše in najboljše.

V takih situacijah je treba najti mero, ne pretiravati, ne zapravljati več kot imaš in se ne hvaliti. Mogoče je to trenutek, ko je treba vse to ozavestiti in se spraviti v pravo stanje.

Danes je ponedeljek, lunin dan je v biku. Bik je planet Zemlja, vsa narava, vse, kar nas obdaja.

Posvetimo se bolj skrbi zanjo, posvetimo se vsem premičninam in nepremičninam, posvetimo se vsem tistim stvarem, na katere smo pozabili, a so zelo dragocene in si zaslužijo naš čas.