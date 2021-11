Astrologinja Lenka: Pospravite dom in skuhajte dobro kosilo

Luna je v svojem domu v Raku, sonce pa v znamenju Strelca, čeprav se ne vidita prav dobro in ne sodelujeta, je danes povsem novo vzdušje.

Sonce je zagotovo prišlo v znamenje Strelca. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so optimistični, veseli, polni vere in upanja, vse jim je dobro in le še bolje bodo. Varuje jih Angel, le oni verjamejo, da je on tam, da jih varuje in brani. So veliki modreci in filozofi, so veliki svetovni popotniki in še bolj spogledljivi tipi. Z eno osebo se težko ustavijo, zato jim sledi, kako pogosto menjajo partnerje ali so v vzporednih razmerjih. Veliki pustolovci so v duši in imajo eno veliko obsedenost, v kateri resnično uživajo. In vse zaradi Jupitra, ker ljubi vedno bolj. Odgovoren je tudi za visoko znanje, moralo, plemenitost, ki jo nosi v sebi. In kar je za človeka v tem trenutku posebno, je veliko upanje in vera v boljši jutri, v nekaj boljšega. Ker jutri ne vemo in zato nam je vedno bolje in bolje. Znajo pa tudi pretiravati v vseh oblikah, pri vseh stvareh, Jupiter ni nikoli povedal dovolj, ampak pravi hočem to, ono .... Obstaja tudi največja vizija, ki nam odpira nove poti. Odpira in osvetljuje naše poslanstvo, naš namen, našo Dharmo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je tu v znamenju raka, da malo počiva v njenem domu, da malo objame svoje, da se z njimi pogovarja, jim malo ugodi. Je pa bilo veliko nemira, veliko težkih situacij in tako prijeten trenutek je vsekakor vreden.

Mars je prišel v svoje središče, kjer se zdaj vse vrti okoli njega, saj je energija resnična. Z Venero je v sekstilu in to je zapeljiv, strasten pogled, kjer se lahko pojavi tudi iskrica zaljubljenosti. Toda Venera ne bo letela sem tako hitro in hitro, dokler ne preveri vsega, preveri, ali ima sredstva za življenje, iz katere družine je, kdo je, kaj je ..... na koncu se bo strinjala, mogoče si samo želi, da bi ji kdo posvetil več pozornosti, in ji laskal.

Danes je ponedeljek, dan Lune in je v znamenju raka. No, lepo je ostati v hiši dlje, pospraviti stanovanje, pripraviti dobro kosilo, se pogovoriti z družino, odkriti nekaj novih priprav za nadaljnje delo. Tista najmanj vsakdanja povezanost z najbližjimi je nekaj, zaradi česar se domu vedno reče dom.