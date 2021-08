Astrologinja Lenka: Poslušajmo svoje telo

Luna v znamenju Ovna v okrevanju bo nekoliko pospešila zadeve, ker je minilo že nekaj dni od polne Lune, kjer je bila tokrat precej kontroverzna. Uspe ji marsikaj uresničiti, narediti, kajti sekstil s Saturnom ji daje ravno to noto, da gradi vse, kar si želi. Njena neposrednost, odprtost brez zavor, pogum, da poleti v marsikaj novega, brez strahu in previdnosti. Kiron pa jo sreča, naleti na lastno napako, neprevidnost. Duši bo svetoval, naj drugič ne hiti, ampak naj premisli in se vpraša, v kaj se spušča, namesto da samo prevzame določena bremena, ki zanj predstavljajo veliko breme.



Ker šele, ko naredi opozicijo z Venero med 17. in 19. uro, ki je doma in ve, kaj je prefinjenost, se bo pokazal občutek nezadovoljstva in nezdružljivosti. Ker tukaj zna biti Venera potrpežljiva in uživati ​​v vsem ter graditi lep in harmoničen odnos. Vse to pa Luna pokvari s svojimi odprtimi potezami.



Danes je sreda, dan Merkurja, ki je v svojem domu, v svoji višini, ve, kaj želi in hoče. Toda nasproti njega je Neptun, ki je retrograden, v svojem domu in oba sta v svojih največjih vrlinah. Previdnost je potrebna v komunikaciji, prometu in na vodi. Se je danes pametno vključiti v kakšno razpravo, dogovor, pogovor? Ali je pametno iskati pravico in jo dokazovati?



Merkur najbolj natančen in najbolj podroben, analizira vse do najmanjših podrobnosti, zato lahko najde šivanko v senu. Nihče ne popusti, na čigavi strani bodo prevladali pravičnost ali prevara, resnica ali laž, neiskrenost, hinavščina ali verodostojnost? Kdo bo zmagal? Sploh ni smisel iti v eno ali drugo smer. Najbolje je, da ti dve načeli združite, intuitivno se prepustite najgloblji duši v sebi, tam se skrivajo vsi odgovori. Poslušajmo samo svoje telo, nezmotljivo je, nikoli nas ne bo izdalo, če smo iskreni sami s sabo. Vse ostalo je brez zveze.



To je dan za ustvarjalne stvari, morda je najbolje, da napišete nekaj, česar že dolgo niste, ali nekaj, kar vam pride na misel. Vse je mogoče doseči.

