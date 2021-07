Astrologinja Lenka: Poskušajte se malo zadržati

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Začetek novega meseca, začetek tistega pravega vročega poletja in takoj je Luna vstopila v ognjeno znamenje ovna, da je malo okrepil ves ta plamen in ogenj. Kaj je bistvo znamenja Ovna in Lune, ki predstavlja naše reakcije, čustva, Dušo, zato moramo biti zelo mirni. V trenutku lahko eksplodirate, nimate potrpljenja, nimate časa za razmišljanje. No, v teh dveh dneh se poskušajte malo zadržati, ne reagirati nenadoma in ne delati nobenih bližnjic. Za pogumne podjetnike je idealen za številne nove začetke, za nove ideje za tisto, česar si nihče ne bi upal, tu so prvi, ki skočijo in začnejo, a tudi prvi, ki vse uspešno dosežejo.Čez dan med 12:00 in 14:00. Luna bo iz Leva naredila čudovit trigon z Venero, zato kombinirajte ta ogenj za del svoje ustvarjalnosti, za nekaj svoje ljubezni, da jo pokažete brez obotavljanja, za lepo zabavo, za zabavo, za nakup dodatne športne opreme, morda kaj malega dražje, vendar zadovoljite svojo dušo. Razveselite nekoga, ki vam je blizu, naj bo to darilo, gesta, objem, vse to je lepa stvar.Šele nekje med 21:00 in 23:00 zvečer, ko pride zadnja četrtina in Luna počasi prehaja v fazo Mlade lune, in ko je ta kvadrat aktualni, ni čas, da razčistimo težave v čustvenem in partnerskih odnosih, ker bo to prineslo prepire, Moški princip se bo počutil s poškodovanim egom in poskušal za vsako ceno dokazati, da ima prav.Toda opozicija Marsa iz ognjenega znamenja Leva in retrogradnega Saturna iz znamenja Vodnarja dajeta pečat na nebu ves dan. Kakšne so sile tehtanja, kakšni so dokazi in na koncu vsiljevanje navkljub in ne popuščanje. Zdi se, da so težave, ki se vlečejo morda že dolgo, presegle vse mere trpljenja in zdaj bi človek rad vso breme vzel s sebe, saj tako ne moremo več naprej. A ravno v teh težkih trenutkih je treba zbrati moč, sprejeti določene težave, razmisliti in počakati, da se popravi najboljši čas. Ker je Saturn v svojem domu, kar bi pomenilo, da vsega, kar bi bilo treba nekoč narediti, ni in nekje ima pravico to zahtevati, Mars pa skozi Sončevega dispozitorja gre v svoj največji padec, obstaja problem, kaj ni pravočasno sprejel, kje se je zmotil in zdaj je bolje, da vse odpusti, sprejme in izkaže veliko spoštovanje do drugih in se na nič ne odzove.A danes je četrtek, Jupitrov dan, zato verjemimo njegovemu geslu, bodimo optimistični, veselimo se in vedimo, da je vedno dobro in bo še boljše.