Astrologinja Lenka: Popolni Lunin mrk

Danes ob 6.13.57 je polna Luna in popolni Lunin mrk, t. i. mrk na 25. stopinji znamenja Škorpijona. Letos je že drugi mrk in prinaša številne spremembe na čustveni ravni. Luna je na najnižji ravni zase, polna strasti, negativnih čustev in predvsem strahov, tudi pred seboj zaradi svojih reakcij. To ponovno srečanje z vsem je tudi najtežje, saj je strah pred podoživetjem tega, kar se je nekoč zgodilo. A danes je tudi čas za očiščenje in odpravo nepotrebnosti, predvsem pa za to, da se duše očisti vse grenkobe ter slabih spominov in misli. Luna je v konjunkciji z južnim vozlom in to zahteva odpuščanje ter ločitev od starih navad, stvari in ljudi, ki zastrupljajo dušo.

Ob tem mrku sta torej Sonce in Luna v T-kvadratu s Saturnom, s planetom, ki omejuje, preprečuje in zahteva zavestno odgovornost. Povzroča strahove, blokade in omejitve ne le na kolektivni ravni, ampak tudi v posamezniku. Prisotna je velika nervoza, a je tudi čas za hitre spremembe. To zahteva veliko discipline in samodiscipline. Mrki so kanali za odpiranje marsičesa. Če človek ni pripravljen sprejeti nobene spremembe, se to zgodi proti njegovi volji. A šele takrat to bistveno oteži situacijo in ima tudi hujše posledice.

Astrološka karta.

Poleg tega je Venera, ki se je ubadala z lastnimi bolečinami in trpljenjem, osvetlila pot, povezano z našo vrednostjo, v odnose. Kiron nas je spomnil, da smo še vedno tukaj sami zase, da se moramo izboljšati in si s tem najbolj pomagati. Sprejmite vse, kar je vaše, in začnite novo pot, ne da bi se obračali in poslušali, kaj bo kdo rekel.

Danes je ponedeljek, dan Lune. Najpomembnejše za ta dan je tišina (mir, meditacija, biti ob vodi itd.) za ravnovesje in harmonijo duše in telesa.