Astrologinja Lenka: Popoldne bo situacija napeta

Zora se je začela z Luno, ki je bila v sekstilu z Jupitrom, da bi dobila več optimizma in vere. Okoli 8. ure se je pripravila na prehod v znamenje Kozoroga. Tam se ne počuti najbolje, zato je to podporo res potrebovala. Osredotočila se je na delo in si ne dovoli uživanja. Že od malih nog jo plaši, da ne bo imela osnovnih potreb za golo preživetje, zato ima v podzavesti, da je prednostna naloga doseči nekaj več v socialnem položaju ali se dokazati na vseh področjih. Okoli 11. do 13. ure, ko naredi kvadrat z Venero iz znaka Tehtnice, bo lahko doživi kakšno manjšo kritiko. Ali jo bo razumela kot dobronamerno? Mislim, da potrebuje čas. S stvarmi, ki jih zdaj kupujete, sicer ne boste preveč zadovoljni.



Je pa danes sreda, dan Merkurja, in on je na fiksni zvezdi, kjer boste s svojim načinom razmišljanja zlahka padli v ne ravno prijetne situacije. Če vam kdo skuša kaj razložiti, vam ni treba igrati užaljenosti in žrtve. Kajti Merkur ni samo v svojem znamenju, ampak je tudi zelo blizu svoje višine, zato ga ne boste preslepili z ničimer. Ker pa se podnevi približuje Marsu, lahko v vseh odnosih povzročite le zelo napeto situacijo, ki vodi v ostre prepire. Ves dan bo z njim zelo napeto, zato se izogibajte poskusom, da bi kar koli neupravičeno upravičevali ali pa obšli resnico – ne bo vam uspelo. Najbolj bodo to začutili vsi, ki so v službi, zato se ne bi bilo dobro vključiti v kakšno zahtevno razpravo. Nekateri bodo občutili želodčne težave, saj se vse dogaja na živčni osnovi.



Zato danes usmerite svojo energijo v službo, na pospravljanje doma, na vrt, se sprehodite in poslušajte svoje telo. Mir in tišina vedno ugajata vašemu telesu bol kot katera koli resnica.

