Astrologinja Lenka: Popoldne bo Luna naredila sekstil z Neptunom

Ne glede na to, kako skromna je Luna v znamenju kozoroga, bo tudi tam čas za spremembe. Že od jutra je v kvadratu z Jupitrom, kar prinaša nezadovoljstvo in željo po nečem večjem, da bi imela več. Ali je prepričana, da lahko materialno tako zelo napolni Dušo ali je to le trik? Kljub temu lahko v vsem pretirava z nekoristnim kopičenjem.

Luna bo naredila kvadrat s Soncem, kar ji prinaša še večje nezadovoljstvo. Predvsem z doseženim. Pri tem gre tudi za statusni problem, torej bi človek želel imeti več, kot trenutno ima. A z malo več truda ali malo več vztrajnosti lahko to doseže.

Popoldne bo Luna naredila sekstil z Neptunom. Tukaj bo videla, da lahko veliko doseže v tišini in miru. Šele takrat bo razumela, da je nepotrebno trošila energijo. Najbolje je, da se posvetite svojim starim hobijem in ponovno odkrijete pozabljeni talent in se mu posvetite.

Nekje v poznih večernih urah se bo Luna premaknila v znamenje vodnarja, v znamenje, v katerem se čuti svobodo. A takoj zatem bo prešla v objem Plutona ...

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Ovna. Še vedno je v separativni konjunkciji s Soncem, kar se zgodi vsakih 12 let. V tem znamenju bo dal vizijo in idejo za odpiranje različnih poslovnih projektov. Je pa v tem znamenju v trenutku.

Ker je v kvadratu z Luno, vas lahko zanesejo čustva in vstopite v pretiravanje kar se financ tiče. Posvetujte se sami s sabo, ustavite se, prisluhnite notranjemu glasu, tretjemu očesu, šestemu čutu, to vas bo vodilo v pravo smer.