Astrologinja Lenka: Popoldne se bo Luna umirila in zmanjšala napetosti

Luna je v zadnji pentadi znamenja Ovna. Preden ga zapusti, se kaže, kot bi se hotela ozreti nazaj, v preteklost, na neko pozabljeno, a ne odpuščeno situacijo. Glede na to, da je tu v Ovnu, ji ne manjka besed, da prva skoči v razprave, provokacije, išče kakšne prepire, da ne bi komu ostala dolžna svojih besed. In tukaj je v kvadratu s Plutonom, kjer se v Luni – v duši pojavijo strahovi, krči, vsa preteklost pride na površje. In namesto da bi vse to sprejela kot nekaj, kar je bilo, in šla naprej, gre razčiščevat. Razčiščevanje se zreducira na to, da omenjamo in izrekamo najbolj boleče besede, jo zmerjamo in celo zbodemo tam, kjer najbolj boli. Če ne sodeluješ z njim, če ne sodeluješ z vsemi grehi, z vsemi težkimi situacijami, ki so se ti zgodile nekoč v preteklosti in morda tudi zdaj, in če nisi sposoben v svoji duši sprejeti spremembe, se odpiraš težavam, psihozam in na koncu bolezni. In potem kdo reče, da ne pije, ne kadi, je zdravo, pa je kljub temu bolan. Kaj pa čustva in reakcije in duša, ki je polna sovraštva in maščevanja? Vse se ji vrača, to je še v njej.

In počasi okoli 14. ure bo Luna prešla v znamenje Bika, v znamenje, kjer se bo nekoliko ohladila in zmanjšala napetosti ter se počasi posvetila drugim praktičnim stvarem.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v Dvojčkih, ravnokar je stopil v svojo senco, na mesto, kamor se bo med svojim retrogradnim gibanjem vrnil. Letos po dveh letih prehaja v retro fazo, kjer bo ostal približno pol leta. In ta njegova pozicija v znamenju Dvojčkov ima veliko opraviti z vsem, kar mislimo, govorimo, načrtujemo, potujemo, vozimo in počnemo. Vse to je vključeno. Nekoga bo pripeljal, da dokonča nekaj od prej, nekoga, da zamenja službo, premisli, nekoga, da razčisti odnose s sorodniki. Tako da pomirimo se, raje ga uporabimo za kakšne športne aktivnosti, za sprehode, za kaj lepšega ...