Astrologinja Lenka: popoldan bo novih in vznemirljivejših trenutkov na pretek

Luna je v znamenju rib, kjer pridejo do izraza njena čustva in pretirana preobčutljivost. To je kraj, kjer gre v teh dveh dneh vse skozi veliko empatijo, sočutje in preobčutljivost. To potrjuje tudi samo prebujenje, torej Luna v kvadratu z Marsom. Kakšne so ostre in težke besede, ki so izrečene, kakšna so dejanja, ki jih je treba storiti takoj in zdaj, medtem ko druga oseba napol spi in še niti oči ni dobro odprla.

Težave se ne pojavljajo le v komunikaciji, ampak tudi v prometu, zato je potrebna dodatna previdnost, zaradi naglice in nezbranosti. V tem trenutku morate biti pozorni na svojo reakcijo, na to, kako vse to sprejemate, in ne na tistega, ki vam to usmerja. Če boste reagirali preglasno, bo cel dan napet in nervozen. Če vam uspe dan brez ene same reakcije, potem ste »rešili« sebe in dan številnih neprijetnih situacij.

Kajti Luna je ravno tam z Merkurjem, ko se da vse te pregrobe in premočne izgovorjene besede zgladiti. Možni so tudi dogovori o novih poslovnih idejah, katere lahko končno zaženemo.

Pred poldnevom je bolje biti bolj miren, medtem ko bo popoldan, ko bo Luna naredila trigon z Uranom, novih in vznemirljivejših trenutkov na pretek. To je čas, ko je mogoče načrtovati marsikatero spremembo, saj je sam Uran že direkten, zato se sedaj vse stvari lažje in hitreje dokončajo. Ne glede na novo odločitev, ki jo sprejmete, jo je veliko lažje uresničiti. In lahko je povezano z neko materialno stvarjo, z nečim, kar se je dolgo pripravljalo. Toda zdaj mora biti več odločnosti, ne smemo biti pasivni in čakati, da se nekdo drug tega loti in začne namesto nas.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju dvojčkov. Še danes stoji na isti stopinji, še vedno melje vse, kar je izluščil v svoji retrogradnosti. Še vedno je v svoji senci in fokus je še vedno počasnejši in manj jasno izražen. Posebnost je, da njegov dispozitor Merkur ni samo v znamenju kozoroga, zato je s tem počasnejši, ampak je tudi v lastni senci. To so strahovi, ki izvirajo bolj iz lastne nemoči kot pa zaradi nekoga drugega, ki vse to zavira in blokira. Zavedajte se to v sebi in ga ozavestite.