Astrologinja Lenka: Ponedeljek je lunin dan, sprostite se

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Jutro je, Jupiter in Luna pa sta objeta v romantičnem znamenju Rib. Ne glede na to, ali spijo ali sanjajo, če si tudi vi bolj potrebujete posteljo, si dovolite tudi to. To je trenutek velike odprtosti, kot da so vse antene povezane, tako da je vse mogoče začutiti, videti, eno globoko vero, občutek, da je vse v redu. Jupiter mu daje velik optimizem, vero, lahkoto, da je vse popolnoma lepo, samo sprostiti se je treba in se prepustiti. Lepa odločitev, če se odločite za potovanja, počitnice, najbolj oddaljene kraje, tudi če jih le obiščete. Toda najboljši čas je, da vlagate vase, v svojo vero, v svojo intuicijo in vizualizacijo, saj to zagotovo ni napačna pot. Prav tako daje vpogled v nekatere talente, fotografijo, umetnost, smelost za nakup večjega doma. Kjerkoli se Jupiter znajde z drugim planetom, še posebej pa tako z Luno, daje veliko srečo, veliko lahkotnost, eno odprto in dobro srce, ki je sposobno sprejeti, pomagati in se žrtvovati za vse. Duša je prevelika in preširoka, ker želi sprejeti vse ljudi.Že okoli 14. do 16. ure, ko naredi opozicijo z Venero, ne mislite, da ste naredili nekaj preveč, načrtovali preveč, ali bo čas, denar, ali bodo vsi zadovoljni. Ker če čutite to krivdo, ste uničili vse načrte, ki ste si jih zastavili prej. Venera v Devici si ne more pomagati, da ne bi kritizirala, ne našla napak, ne bila malenkostna in nezadovoljna. Tu se ne more sprostiti in si privoščiti česa več, ker se boji, da je pretiravala, da jo bo kdo kritiziral, vedno je negotova in nezadovoljna. In to samo zmanjšuje njeno uživanje v življenju.Merkur, naš um, naše misli odletijo in povedo, kaj je treba in kaj ne, preganja in preskakuje vse pred seboj in v dveh dneh preide v svoje znamenje, kjer se počuti najbolje. In če se odločite za načrt dogovora z nekom, je to idealen položaj. Še posebej, ker je danes na posebni veličastni stopnji, ki zlahka daje veliko več.Ponedeljek je lunin dan, sprostite se, pustite domišljiji prosto pot, naj vas za trenutek odnese iz vsakdana, to pa je velikokrat bolj koristno kot samo čakanje na resničnost ali vrnitev k vsem težavam.