Astrologinja Lenka: Pomembni planetarni dogodki v mesecu oktobru

Uradno smo v mesecu oktobru in Luna je prešla v Bika in tukaj je njen fokus na ustvarjanju čim več. Njen sekstil z Rx Saturnom v Ribah to še dodatno potrjuje, saj moramo poskrbeti in si zagotoviti sredstva za kasneje. Ker on je tisti, ki vedno poskrbi, da se neke tradicionalne stvari nadaljujejo in da je vedno nekaj. In Luna v biku je tista, ki najraje uživa v vsem, predvsem pa ustvarja v vseh materialnih in finančnih situacijah.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju tehtnice, v svojem največjem zatonu. Čeprav je tehtnica povezana z vsemi odnosi, harmonijo, harmonijo v vseh partnerskih odnosih, je še vedno tam Mars, ki bo poskušal vsaj enkrat pripeljati do nekega razčiščevanja in odpiranja vsega, kar tehtnica zna pospraviti pod preprogo. Veliko starih nerešenih situacij pride na površje in Sonce je tam, da jih osvetli in pripelje do javnega in odkritega pogleda vase in pogovora o njih. Zdaj je dispozitorka Venera, ki je bila tretjič v kvadratu z Uranom, prinesla posebno težo in za nobeno ceno se ne ostaja pri lažeh in prevarah, še manj pa pri obstoječih odnosih s starimi pravili. Tu se razidejo ali pa nastanejo novi temelji skupnega skupnega življenja.