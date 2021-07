Astrologinja Lenka: Polna Luna v znamenju Vodnarja

ss

Medtem ko je Sonce zdaj v znamenju Leva, bomo na začetku in na koncu znaka Vodnarja odstopali od običajnih, torej dveh polnih Lun v enem mesecu. Ta polna Luna je na 1. stopnji znamenja Vodnarja. Tedaj sta Sonce in Luna obrnjena drug proti drugemu, kar že kaže, da marsikaj ni usklajeno in da bi se s tem morali ukvarjati naslednjih 14 dni. Potem je treba nekaj dokončati ne glede na to, ali gre za partnerstvo ali kaj drugega. In zdaj išče osvoboditev od številnih navad, od ustaljenih oblik, od vsega, kar človeka drži in ovira. Znak Vodnarja lahko nekaj obdrži, vzame svobodo ali pa potolaži. Znebite se vseh verig in spon, ki vas zadržujejo. Izboljšujte se, poglejte, katere navade je treba spremeniti in kaj hoče duša.V Vodnarju velja osredotočenost na družbene situacije in na druženje, odpreti se bo treba novim znanstvenim svetovom, novostim in digitalizaciji (prek interneta, mreženja, odpiranje različnih delovnih mest prek teh aplikacij). A vse to nas tudi oddaljuje, vidimo se, a nismo skupaj.Vendar je na polno Luno močan pritisk Saturna in Urana. S Saturnom ni tako, da bi duša sprejela težje stvari, ohranila red, disciplino ali tradicijo. Posodobila bi vse in se znebila marsičesa. Prevzemite odgovornost in gradite na novih temeljih. Merkur je v znamenju Raka, čustva so premočna, še posebej, ker je v trigonu z Neptunom, in to poveča njegovo dovzetnost, absorbira vse. Težko je obvladati besede, saj so čustva premočna. Če nečesa ne želite dokončati, počakajte, da mine ta dan.Danes je sobota, dan Saturna je in je del polne Lune, ki še vedno želi posegati v vse vrste čustvenega odločanja. Več počivajte, kajti le spočito telo pozna pravi način, šele potem se odločite, vodeni po svojih notranjih občutkih.