Astrologinja Lenka: Polna luna v znamenju leva je pravi trenutek, da človek posluša srce

Danes je nedelja, dan sonca, ki je danes v opoziciji z luno, to je polna luna, ki bo nocoj ob 19.27. Že od jutra je Luna v znamenju leva in pripravlja teren za polno luno. Takrat čustva pridejo na vrhunec, takrat je vse skupaj kulminiralo, sploh pa zdaj, ko se dogaja v znamenju leva. Kajti znamenje leva je tisto, ki vse pripelje do dramatičnega stanja, do stanja, ki ga je treba videti in slišati. No, ne samo, da sta si Luna in Sonce nasproti in vlečeta vsak na svojo stran, ampak imamo tudi kvadrat z Uranom. In pri njem nič ni stabilno in nič trajno. Na vso moč se je trudil, da bi vse skupaj čim prej razbil in delil. Ker njegova hitrost naredi situacijo nervozno in napeto ter zahteva, da se vse naredi takoj in zdaj. Kajti njegov moto je znebiti se vsega, kar te drži v nekem začaranem stanju, za kar prej nisi imel moči. Pri njem ni veliko razmišljanja in še manj čakanja.

Še posebej, ker sta Venera in Mars hkrati v kvadratu in to dodatno vodi v nezaupanje, v dokazovanje ljubezni. Vse, kar se živi v neresnici s samim seboj, s partnerjem, je zdaj trenutek za prevetritev, za pogled na stvari in kako naprej. Marsikaj se bo obrnilo na višjo raven in v večji in bolj pošten odnos. Ker to je gledanje, kje se je zataknilo in kaj je tisto, kar ne dovoljuje, da bi se odnos nadaljeval in razvijal. Zato je ta polna luna v znamenju leva pravi trenutek, da se človek obrne k željam svojega srca, kaj je, kam in k čemu ga vodi njegova duša.

Astrološka karta.

Vsaka izbira, narejena iz veselja, iz najgloblje resnice tvoje Duše, je vedno nezmotljiva in pravilna. Kajti ko je Duša srečna, je sposobna veliko ustvarjati, ustvarjati, odpirati svoje talente vsem. Predvsem pa je najpomembneje, da je človek zdrav, to pa izhaja iz samega zadovoljstva in tega, kako vesela in srečna je duša. Izberite svojo pot, danes je vaša priložnost.