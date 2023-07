Astrologinja Lenka: Polna luna v kozorogu

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje kozoroga in je že ob zori v natančnem in lepem aspektu s svojim dispozitorjem Saturnom. Tukaj bo pomembna doslednost - vse, kar bo povedano in dogovorjeno, bo treba uresničiti, ne glede na določene težave. To znamenje zahteva veliko odrekanja, dela, vlaganja sebe, a na koncu so tudi najlepši užitki, ko se obrneš in pogledaš v svoja dela.

Kozorog bo naredil trigon z Jupitrom iz znamenja Bika, kar pomeni uresničitev najglobljih želja. To obdobje je pravo za številne začetke.

Ob 13.37 uri bo vzšla polna Luna na 11. stopinji znamenja kozoroga. In to je šele začetek ne samo tedna, ampak tudi tega meseca za uresničitev in maksimalno doseganje vseh zastavljenih ciljev. Če je nekdo tako discipliniran, resen, ambiciozen in potrpežljiv pri doseganju svojih ciljev, potem je to ravno znamenje kozoroga. In tu je še večja potreba, da se še bolj osredotočimo na uresničevanje svoje kariere in naših ciljev. Kajti čustva tukaj niso prioriteta, torej so potisnjena v ozadje, saj je za človeka najbolj pomembno, da v življenju uspe, da doseže nekaj čim višjega na kariernem področju. Je 10. hiša, naš vrh, h kateremu stremimo že od otroštva, sedaj pa ga ta polna Luna še dodatno prebuja in pripravlja na uresničitev vsega načrtovanega. Kajti, če je nekdo vztrajen pri svojih zastavljenih ambicioznih željah, je to ravno kozorog, ki ne odneha ne glede na to, kako težko je. Včasih bo morda z zamudo ali veliko kasneje, vendar ne bo obupal.

Čeprav sta Sonce in Luna na nasprotnih straneh, sta oba v čudovitem aspektu z Jupitrom v znamenju Bika. Torej vse, kar je povezano z domom, z načrti o gradnji česar koli, odprtjem lastnega podjetja, je zdaj čas na strani posameznika. Tu je še Saturn, ki vsem tem načrtom daje uro in čas, v katerem se lahko vse realizira.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je integrirana v polno luno, kjer skuša izpolniti vse naše želje in cilje. Podprimo jo na najboljši možni način. Danes vam svetujem manj prenajedanja in več meditacije, vizualizacije in zapisovanja svojih želja.