Astrologinja Lenka: Pokažite spoštovanje do vsega, kar se vam zgodi

Luna je v Levu, njena duša in srce sta velika, radodarna, hočeta pomagati, četudi je pretiravala, zato jo je Uran malo ustavil, prekinil nekatere njene plime in oseke, ne glede na to, kako napeto je šel naprej. Vendar sta to dva fiksna znaka, ki se jima je težko odpovedati. A tu so vozlišča, del Lune se poveže in razmišlja, kako vse to še bolje narediti, saj je na 11. stopnji tudi stopnja Vodnarja. Vendar ne more predstaviti vseh svojih načrtov, tu pa je še Saturn, ki mu ni vse všeč, ki bi jo rad kritiziral, ji svetoval, da mora biti bolj varčna in razmišljati o prihodnosti. Doživi nekaj blokad, strahov, vendar sprejme te kritike. Pokažite spoštovanje do vsega, kar se vam zgodi, vendar poznate svojo pot, veste, kakšne so vaše želje in pot do izpolnitve. In to ji pokvari dan pade v neko depresijo, razmišljanje, ki ga nihče ne podpira. Toda ali ni najbolje, da se zdaj vprašamo, kaj jo osrečuje, kaj ljubi iz dna duše, se zanese nase, na svojo notranjo moč, moč, vizualizacijo? No, samo Sonce je njen dispozitor, ki ji pomaga in daje svetlobo, stvarstvo, osvetljuje vse njene današnje ideje.



In Merkur, ki vlada danes, v sredo, je na vzvišenosti Lune, zato lahko, ko se razum in čustva združijo, dosežemo in naredimo veliko. Danes je misli in besede mogoče uresničiti na vseh področjih. To so stopnja bogastva, moč, denar, nepremičnina, bogata družina tudi s številnimi člani. In tako brez strahu, brez razmišljanja uresničite vse svoje ideje. Ker Bik to želi, je šele takrat varen, zaščiten, srečen in šele takrat ve, da v vsem še bolj uživa.



Da bi danes lahko dosegli vse in imeli lep dan, zapustili svoj ego in poslušali potrebe drugih, jih osvetlili s svetlobo.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: