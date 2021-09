Astrologinja Lenka: Pokažite ljubezen, objemajte se

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna v Vodnarju je v objemu Saturna in ga potrebuje tukaj, ko želi, da je duša svobodna, da počne, kar hoče. Ampak to je Saturn, zbira vse dolgove, on je meja, išče dokument, koliko ste naredili, opravili, dokončali. Ne dovoli vam, da greste naprej, ne da bi sami opravili vse naloge. Ko se človek segreje in hiti in ga nekaj kar potegne, ustavi in ne more naprej. Povzroča dodaten stres, živčnost, napeto stanje in potem nimate nadzora nad seboj.Hkrati sta Luna in Saturn v kvadratu z Venero v znamenju Škorpijona. Ta je na sedmi stopnji, kot da čaka, da ji kdo pomaga, sprejme, ji obljubi stalnost, s kvadratom pa je pravkar ostala zapuščena. Kakšni so njeni težki občutki, bolečine, kakšne so njene vrnitve v preteklost, da do drugih ljudi ni zaupanja šele zdaj, da vsi izdajo, goljufajo, uporabljajo in odidejo. In ali se je spraševala, kaj je k vsemu temu prispevala, kajti neprestano ponavljanje nekaterih besed, izčrpavanje človekove duše, kje ste, s kom ste, kaj počnete, morda se tega sploh ne zaveda ali pa ji njen občutek daje pravico biti tak. V tej res težki situaciji je treba sprejeti, kar koli že je, ne kriviti drugih, videti, kje so te napake, jih nikoli več ne ponoviti in počasi naprej.Zvečer med 18. in 20. uro. se bo Luna soočila z Uranom na kvadrat. Šele takrat se pojavijo stresne situacije, šoki, izguba vsega, kar je hranila prej, in dokončen razhod. Zato se umirite, ker je izguba neke materialne stvari v odnosu do sebe in zdravja najmanj.Imamo veliko podporo Sonca in Plutona, ki nam dajeta moč, energijo, da zavestno razmišljamo o vsem in se sprejmemo ne kot žrtev ali kot nekoga, ki mora trpeti vse življenje, ampak spremeniti nekaj v sebi, nekaj prepričanj, nekaj navad in nekaj, kar smo prevzeli od naših prednikov.Danes je petek, dan Venere in ona je prav nesrečna. Pomagajmo ji tako, da obiščemo cvetličarno, smo zraven rastlin in vrtnic, si kupimo kos spodnjega perila, parfum, pokažemo ljubezen do drevesa, živali, človeka in se objemamo.