Astrologinja Lenka: Pokažimo svoja čustva bolj kot po navadi

Položaj zvezd za 29. december 2020. FOTO: Lenka Stanić

V zadnjih 14 dneh je Luna, ki se je ločila od Sonca, začela vzhajati, zdaj pa je dan pred vrhuncem, kjer bo jutri zjutraj ob 04.28 v popolni opoziciji, tj. bo polna luna na 8. stopnji znamenja raka. Počasi se približuje in zaključuje vse svoje delo, še posebej tisto čustveno in vse, kar je z njimi povezano.Jutro se je začelo z luninim praznim tekom, ki ni le priprava na jutri, ampak tudi ni primerno za kakršne koli aktivnosti. Opoldne se bo preselila v znamenje Raka, v svoj dom, kjer se počuti najbolje. Pokažimo svoja čustva bolj kot po navadi, bodimo bolj zaupanja vredni in zaupajmo drugim; najboljše zdravilo je en topel tesni objem (oseba, žival, drevo, rože), ki je najdragocenejši, hkrati pa polepša ves dan.Toda vsaka Luna je najbolj občutljiva, najbolj ranljiva, ko gre za kakršna koli čustva, zlasti pri naših ljudeh, ki so nam blizu ali ko gre za njih. Zato je še posebej nujno, da smo mirni, prisotni in v harmoniji s seboj, saj nas lahko tudi najmanjša podrobnost vrže iz ravnovesja in čustveno opeče, in to je Rak - voda, to so čustva, solze.Ta čas izkoristimo za delo doma, za pospravljanje, čiščenje, okrasitev božičnega drevesa, za razne okraske, naj ta čustva popustijo in tako jih bomo odvrnili od drugih napetih situacij.Luna bo takoj naletela na Saturn v ne prav dobrem aspektu in to zahteva določeno prilagoditev, a spustimo vse tiste stare stvari, ne obremenjujmo se s tem, ne dovolimo, da nas spomini na preteklost vlečejo v neko apatijo ali depresijo. Enako je z Jupitrom, le da imamo nekaj mere in ne pretiravamo s tem, da drugim pomagamo bolj kot bližnjim in jim ne dajemo več čustev, saj bomo v zameno pričakovali, da nam bodo nekaj vrnili ali pa se bomo obtožili, da bolj čustveno damo in tega ne dobimo nič. V to se nam ni treba spuščati, ker bomo zvečer, ko povzamemo dan, videli, da smo še vedno poškodovani in da nismo dobili ničesar v zameno, ves dan pa smo dajali sebe in svoja čustva. To nas bo spomnilo na Luno, ko bo s Kironom naredila kvadrat.Toda spet smo si vse želeli sami. Lepo je pomagati, dajati drugim, toda brez kakršnega koli pričakovanja, da nam bodo kakor koli vrnili, se bo Duša izpolnila in ne bo užaljena. Zavedajmo se tega in se le prepustimo lepim in čistim čustvom.