Astrologinja Lenka: Pokazati moramo svoja čustva

Položaj zvezd za 12. december 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna nadaljuje svoje 'čiščenje' v znamenju Škorpijona, kjer se počasi konča in izvrže vse, kar je že neuporabno in nekoristno. Čustva so prenehala obstajati. A tu je čarobno in polno energije, ki jo moramo znati uporabiti, sicer se ta lahko obrne proti nam, kar ni lahko ne enostavno. Je pa potrebno, saj čez dva dni prihaja sončni mrk, kar zahteva, da ozavestimo, sprejmemo in počasi zaključimo marsikaj globoko v sebi.Še vedno sta v konjunkciji Luna v svojem največjem padu in Venera v svojem izgonu, dve združeni ženski energiji, zelo potlačeni, jokajoči, žalostni in nesrečni (zaviti v črno). Pokazati moramo svoja čustva, ne sramujmo se jih, ne skrivajmo tega, kar preživljamo, ne tlačimo čustev, sicer lahko pride do duševne napetosti in razvoja hude bolezni. Mogoče bo že izgon iz duše in sprejemanje strahov in trpljenja pripeljalo do zavedanja in rešitve celotne situacije. To je dobro obdobje za tiste, ki si to želijo, saj so tu najmočnejše in najgloblje alkimistične energije, različni ženski rituali, ki jih je mogoče uporabiti.Ker je Luna z Neptunom v trigonu, smo še občutljivejši za vsak utrip, vsako vibracijo, dobro pa je tudi, da se povežemo s svojo intuicijo, svojim notranjim vidom, kjer običajno dobimo vse odgovore. In s Plutonom nam daje notranjo moč, moč odpuščanja, zdravljenja in premagovanja tega, kar nam zakriva dušo.Moška energija je še vedno premočna, željna prevlade in vodenja, tako da premočan ego ne popusti, ker ga vodi stara nečimrnost, stara navada prednikov. Toda Mars je na padcu Saturna, energija pada in vodi v notranji nemir in nemoč. Sonce skozi dispozitorja je v njegovi višini, kjer resnično želi nekaj zgraditi in nekaj pustiti v času. Včasih naša premočna in prenagljena energija lahko privede do generacijskih konfliktov, nespoštovanja modrih nasvetov starejših in na koncu do propada celotnega načrta. Občutek, da so vsi usmerjeni proti nam, da nas blokirajo in si ustvarjajo občutek superiornosti in avtoritete, nas vodi le v nemoč.Treba je zmanjšati in premagati svoj ego, ne poudarjati svojih pravic, da ne pride do osebnih konfliktov, in s čim manj truda in upiranja vsem težavam počasi doseči želene rezultate in priti do uspeha.