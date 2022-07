Astrologinja Lenka: Pojdimo počasi in brez upiranja

Luna je danes še pod vplivom mlaja v znamenju Leva, nocoj pa bo prešla v znamenje Device. Še prej pa jo bo retrogradni Saturn poskušal nekoliko spraviti z višine, po kateri tako ponosno hodi. Da ji malo zniža ponos in dostojanstvo. Odpor, ki ga imajo tako trda in težko gibljiva znamenja, naleti na preveč trmasto nepopustljivost in ne naredi ne ene ne druge poteze. Ta velika trma in nepopustljivost ne bosta najboljši ne za človekovo dušo ne za njegova čustva, niti za njegovo telesno zdravje, ker to nezavedno povzroča velike strahove in še večje spomine iz nekih preteklih časov. In zaradi tega je človek še bolj nepripravljen popustiti in ne sprejeti drugih stališč.

Tudi danes, če poskušate nekam iti, nekaj postoriti, gre vse z veliko zamudo ali se preprosto zatakne, pa naj bo to potovanje ali sestanek, sprejmite to kot del vsakdana. Ta občutek časa nam povzroča dodatne težave, za katere vam ni treba skrbeti. Moralo se je zgoditi iz nekega razloga, ker je Saturn retrograden in je hotel nekaj, kar bi vas spomnilo, da niste končali pravočasno. Nekatere stvari iz preteklosti je dobro počistiti, popraviti in spraviti v pravo stanje. Najpomembneje je, da si ne pokvarite dneva s šibkimi spomini ali stvarmi. Uči pa nas tudi, da moramo sprejeti tudi drugo stran, ne glede na to, koliko se nam zdi napačna ali da je na neki način drugačna in napačna. Je os družine in tu najpogosteje prihaja do nasprotij in nesporazumov, zato pojdimo počasi in brez upiranja. Okrog 18. ure Luna preide v znamenje Device, da naredi nekaj reda v domu, da vse očisti, pospravi in ​​uredi ter postavi na svoje mesto.

Astrološka karta.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je retrograden v Vodnarju. Tukaj je v svojem domu. Kolikor prinaša omejitve, počasnost, trmo, je še vedno v znamenju, ki pomeni velike spremembe ne le na individualni ravni, ampak tudi na globalni. Tudi če so včasih težki, morate vse sprejeti, preživeti in ne pustiti, da ostane, ker nas uči rutine, obveznosti, odgovornosti in samozadostnosti. Zato nam je težko, ker smo nekaj pustili za kdaj drugič ali pa nam preprosto ni bilo do tega. In tega ne podpira, rad ima strukturo, red in delo.