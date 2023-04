Astrologinja Lenka: Pojavila se je polna luna, vpliv bo najmočnejši prvih 14 dni

Danes ob svitu se je ob 06:34 pojavila polna luna v znamenju tehtnice na 16. stopinji. Kakšna je ta osvetlitev, ki da več svetlobe, da osvetli neke odnose, ki niso takšni, kot bi morali biti, da jih razčisti, da osvetli vsak problem. Kajti ravno tehtnica je tista, ki je povezana z vsemi odnosi, najbolj pa partnerskimi. Včasih v samem odnosu, da ne bi prizadeli druge osebe ali da bi jo obdržali blizu sebe, popuščamo in nismo čisto iskreni do sobe. Veliko stvari ostane potlačenih in nerešenih samo zaradi strahu pred izgubo osebe. Vendar tudi kupovanje miru v zvezi nekega dne preseže to mero in človek hoče biti ne glede na vse popolnoma odkrit in iskren. In zdaj je ta trenutek, ker je tudi Luna v opoziciji z Jupitrom, zato je morda sama cena previsoka ali pa je ne vidimo tako resnično, kot bi lahko bilo. Mogoče še vedno pričakujemo preveč od drugih, pa se razdajamo do te mere, da se nekje izgubimo. V tem je težava, da je pravzaprav vse v nas v naših čustvih in to moramo sami ustvariti z velikim zaupanjem, vero in še večjo resnico do sebe in drugih.

Sonce na drugi strani in je v najmočnejšem položaju na svoji višini, blizu največjega sijaja, moči in dosežkov vsega, kar mu prinaša slavo, moč, ugled. Zna se postaviti zase in si vzeti najboljše, ne da bi od kogar koli pričakovalo pomoč. Je v konjunkciji s Chironom, zato se tukaj lahko pojavita dva različna občutka. Eno je, da je nekje Ego prizadet, da ga drugi prizadenejo, da ni dovolj spoštovan, kot se človek sam počuti, da ne more dati vsega od sebe. Drugi bodo to doživeli kot neko ozdravitev, kot neko bolečino, ki je tlela že dolgo in zdaj je čas, da se odpreš, soočiš z njo, jo sprejmeš in greš naprej popolnoma ozdravljen vseh možnih težav.

Astrološka karta.

Če pa to nasprotovanje premagata in ozavestita vse te pomanjkljivosti oziroma ozavestita vse tiste stvari, ki delata blokado, lahko odnos nadgradita in začneta tako rekoč od začetka. Sicer pa, medtem ko je na eni strani ego premočan in ne vidi druge strani, ona pa se tako trudi in si zatiska oči pred vsemi težavami, zdaj hitro pride do poka in ločitve v samem odnosu. Vpliv te polne lune je najmočnejši prvih 14 dni, medtem ko običajno traja največ en mesec do naslednje polne lune. Merkur v Biku je v lepem odnosu s Saturnom v Ribah, zato bi lahko zagotovil nekaj zdrave pameti, dobrega razmišljanja o vsem in malo modrosti, ki bi pomagala pri vseh teh stvareh.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je v znamenju Ovna, v konjunkciji s Soncem in Chironom. Kako bolj osvetliti in pogledati svojo bolečino, vnesti več svetlobe, topline, nežnosti in ozavestiti, kje je bolečina, ki te tako drži nazaj. To je treba sprejeti z veliko zaupanja, vere in upanja na najboljše, saj Jupiter vse to resnično podpira, saj je resnica in je namen, ki živi v človeku.