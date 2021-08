Astrologinja Lenka: Pojavijo se lahko nepričakovano ljubosumje, posesivnost, nadzor

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna počasi vstopa v tretjo dekado znaka Bika, čeprav je na fiksni zvezdi Algol, kjer se lahko hitro zgodijo nekatere težke situacije, povezane z družinskimi ali s partnerskimi odnosi. Pojavijo se lahko nepričakovano ljubosumje, posesivnost, nadzor, vpletanje naših staršev v vse te stvari. V tem znamenju se lahko odzove veliko bolj trezno in hladno, brez velikih stresnih situacij. A hkrati je v trigonu z retrogradnim Plutonom, kjer se zmore obvladati, razmišljati na najgloblji mogoč način, videti še globlje, da v teh situacijah vidi nekaj, kar ni tako neprijetno in težko. Pluton ji daje moč, moč, da si opomore iz vseh težkih situacij, da vztraja ali celo pridobi novo notranjo moč, da vse znova vidi in na koncu odpusti in sprosti. Lahko celo obrne marsikaj, za kar je mislila, da ne more ali ji ni v prid.Okrog 17. do 19. ure bo naredila čudovit trigon z Merkurjem, ki je na zadnji stopnji svojega znaka. Kakšna sporočila želi pustiti v zvezi s fiziologijo telesa, z dnevno stopnjo rituala, z nečim, kar mora biti zelo natančno, podrobno in za vsakodnevno uporabo? Toda oboje je na zadnji ravni, zato obstaja dvom, kako resnični in iskreni smo drug do drugega, kdo bo odnesel katero skrivnost, ne da bi nam to povedal. Ker je znak Device tisti, ki ima vedno potrebo po nezaupanju, neveri, dokazovanju, oprijemljivosti, ker je vedno nekje globoko v njem črv nezaupanja, ki mu ne daje miru, kot da nekaj še ne bi bilo dorečeno. Nekatere stvari se utegnejo obdržati zase, a s skritim dogovorom.Okoli 19. ure Luna počasi preide v znamenje Dvojčkov, se sprosti, igra, ne jemlje si ničesar globoko k srcu, se še malo pogovarja z vsemi, da vzleti. Vse je tako plapolajoče, ni obvezno, da se usede z mladimi, da več časa nameni knjigam, klepetu, ogovarjanju. Njen dispozitor Merkur bo ves dan pri 29 stopinjah, zato lahko brez obveznosti in stalnosti zlahka pade v neke vzporedne odnose, saj se želi znebiti vsega, osvoboditi vsega, kar je imela med prehodom skozi znamenje Bika.Danes je nedelja, dan Sonca. Čeprav je začelo šibko pošiljati svojo svetlobno energijo, je tam, da nam da dan, vitalnost in življenje. In zdaj v Devici uživajmo v sadovih narave.