Astrologinja Lenka: Podajmo se na novo dogodivščino

Nov dan in povsem drugačna energija v znamenja ovna. Tam je Luna, polna ognja, energije, dinamike, tu se ne more ustaviti. Polna je novih idej, služb, načrtov, celo težko ji je vse skupaj najprej načrtovati, ampak hoče takoj ukrepati. Včasih je dobro, zlasti za tiste pogumne, ki se ničesar ne bojijo, začeti nekaj, česar si drugi niti ne bi upali, medtem ko je za nekatere druge to le udarec z glavo v steno in vrnitev v prvotni položaj.



Vsekakor pa Luna tukaj v resnici ne želi veliko razmišljati, računati in ostati v napetosti. Neposredna je, odprta, brez čakanja. Ravno zato, ker tam »boli«, lahko vsaka krivica poskoči, saj je njena varovalka zelo kratka in hitro preraste v prepire, vendar bi bilo bolje, da se obrnete na katero od telesnih dejavnosti in se tako izognete morebitnim sporom. To je tudi marsovska energija, zato, če ne bi bilo njega, tudi mi ne bi bili, ker moramo imeti pogum za vse. Včasih teče, navdušena je nad nekaterimi svojimi idejami, vendar odneha, še preden je sploh začela delati. Podajmo se na novo dogodivščino, ki nas osrečuje in osmišlja, hkrati pa gane druge.



Zjutraj prvič sreča Kirona, ki jo opomni, da mora rešiti svoje osebne težave, lahko pa so tudi zdravstvene, in šele nato naj pomaga drugim.



Vendar Luna naredi čudovit sekstil s Saturnom iz znamenja Vodnarja. To sta dva zračna znaka, zato je pretok energije in komunikacije veliko boljši. Hkrati Saturn to nenadzorovano hitro čustvo umiri in stabilizira ter poda načrt, kako delati naprej, in ne tako hitro in nenačrtovano. To so starejši in modrejši ljudje, ki jim je treba prisluhniti in se jim zahvaljujejo za vse nasvete.



Ko mineva dan, se zdi, da se je ozračje nekoliko umirilo in Luna se sreča v sekstilu z retrogradnim Merkurjem, a vse je na 12. stopnji. Ali bo razkril nekaj svojih skritih misli in besed ali bo celo naredil kakšen skrivni načrt, ki ga poznata samo onadva? V vsakem primeru bo prijetno druženje, obnova nekaterih starih prijateljskih, poslovnih odnosov. A tu so tudi drznejša prizadevanja, drznejši načrti, o katerih prej nismo smeli niti razmišljati, zdaj pa jih celo uresničujemo. Zapolnimo si ta dan z iskanjem lepih stvari, ki nas osrečujejo, in to je lahko koristna in lepa knjiga.



Mesečev sekstil z Jupitrom, eden najlepših vidikov, zato daje, da je duša srečna, vesela, dobre volje, da se veseli brez razloga, da je dobrosrčna in iz tega stanja brez zadržkov pomaga drugim. Lahko kupimo zelo dobre stvari, ne samo osebnih, ampak tudi za dom in vso družino. Lahko načrtujemo nekaj potovanj, ki bi jih realizirali kasneje. Včasih je dovolj, da se zgolj družimo prek digitalnih omrežij in smo srečni.



Dan preživimo tako, da prevzamemo odgovornost, ne obtožujemo ali prenašamo odgovornosti na druge, vzpostavljamo tesne odnose z vsemi, izkažemo več empatije ali ljubezni in uživamo. Dan je lep.

