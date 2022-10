Astrologinja Lenka: Počasi se vse obrača

S kakšno vero vase začnemo dan. Vera, ki daje moč, ki nam omogoča, da verjamemo, da je kljub vsemu, kar se dogaja okoli nas, še vedno vse lepo. Če imamo tisto močno vero, da je okoli nas vse lepo in da lahko vse premagamo, dobimo še več moči, da gremo z lahkoto naprej. Če bi se obrnili na drugi del aspektov, ki sestavljajo Luno v objemu Neptuna, bi se zelo kmalu začeli počutiti krive, obtoževati druge, iskati izgovore prek nekoga ali nečesa. Hkrati nas dela preveč občutljive, pretirano občutljive, sočutne do težav drugih ljudi in nas to nezavedno potegne v njihovo energijo. In to nas zelo hitro pripelje do tega, da že od jutra iščemo vero.

Danes se Pluton, ki ima vedno največjo moč in največjo transformacijo, počasi obrača. Delal je reze, delal je selekcije, naredil vse spremembe in zdaj gre počasi v izvedbo. Kajti vsaka sprememba je z razlogom, le da se nanjo zelo navežemo in mislimo, da mora biti tako vse življenje. In Pluton je tisti, ki samo spremeni obliko nečesa, nekoga, ampak včasih je tudi to zelo boleče in težko. Vsekakor gre počasi proti koncu Kozoroga. Daje pa tudi veliko podporo Luni, da lahko spremeni nekatere stvari in izstopi močnejša iz vseh razočaranj, laži in prevar, ki ji jih daje Neptun. Tudi takrat, ko smo s svojimi mislimi skregani, ker bo tudi nekaj krivde, da preveč pomagamo drugim, človek sam pa je v bistvu nezbran in svojih čustev ni vodil v pravo smer. Moti nas lahko tudi natančnost nekoga, da mora biti vse urejeno do najmanjše podrobnosti. Misli se lahko vrnejo v neke stare čase, kako lepo je bilo z nekom, pa se to izgubi in samodejno povzroči samoobtoževanje, občuti se nelagodje, krivda pride sama od sebe.

In duša je še vedno v svojih sanjah, v svojem kaosu v svoji glavi, sploh ne čuti, kakšne misli švigajo v njeni glavi ali kdo jih takole pretresa v blaznosti.

Okrog 18. ure se Luna pomakne v znamenje Ovna, da se pripravi na polno Luno, ki bo že jutri pozno zvečer.

Danes je sobota, Saturnov dan, in še en teden je v napetem aspektu z Uranom, s svojim dispozitorjem in sovladarjem znamenja Vodnarja. Povsod je čutiti strah, nezaupanje, kaj bo s človekom samim na individualni ravni, kaj bo na kolektivni ravni. Ker strah ne pojenja, ne samo zaradi visokih stroškov in lakote, ampak tudi pred višjimi silami uničenja sveta. Toda pozitivne misli lahko veliko pripomorejo k zmanjšanju ali odpravi teh strahov.