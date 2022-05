Astrologinja Lenka: Po dveh velikih mrkih imamo mlado Luno

Po dveh velikih mrkih imamo mlado Luno, ki bo danes ob 13.29 (in 48 sekund) na 9. stopnji komunikacijskega in radovednega znamenja Dvojčkov. Ta mlada Luna je v 9. hiši, hiši namena, darme in naših prepričanj. Tam je fiksna zvezda Aldebaran, varuh vzhoda, ena od štirih glavnih zvezd. Predstavlja prerokbo in vedeževalca za naslednje leto, kaj moramo materializirati in manifestirati. Na prvi pogled plapolajoče, veselo in inteligentno znamenje Dvojčka, predvsem 9. stopnje, ki zahteva osvetljenost, optimizem, potovanja, tujino, izobraževanje ... Mlada Luna v sekstilu z Jupitrom in Marsom gre v akcijo in vse doseže brez strahu. Jupiter zagotavlja energijo za drzen začetek številnih projektov. A naj se vsi začetki najprej začnejo v nas samih, da se spoznavamo in se počasi izboljšamo.

Mlada Luna je tudi v sekstilu s Kironom, in to se zgodi ravno na stopinji, kjer je njegova največja ozdravitev. Naj se vaši odnosi izboljšajo, poglejte, kje so vaše pomanjkljivosti in kaj morate spremeniti pri sebi, da bo boljše. Bolečina, ki jo je zadal Kiron, je bila storjena nehote in nezavedno, vendar so rane premočne in neozdravljive. Poglejmo, kje v odnosu je problem. In ker smo v znamenju Dvojčkov, bo najboljše zdravilo komunikacija. Tu je tudi Luna, naša duša, zato je za ozdravitev potreben nežen, topel in razumljiv način pogovora. In znak Dvojčka omogoča vzdušje za vse ozdravitve.

Vladar lunacije v znamenju Dvojčkov je Merkur, ki je še vedno retrograden v znamenju Bika. Vrnil se je, da bi še enkrat pogledal, kar smo pozabili na materialni in finančni ravni. Sekstil z Neptunom in kvadrat s Saturnom od nas zahteva, da se ustavimo, si privoščimo mir, tišino, vizualizacijo in prevzamemo polno odgovornost zase. Treba je veliko potrpežljivosti, saj običajno tisti kvadrat ustvari napetost, nervozo, strahove, potem pa se vse prekine in opusti, ker je vse to za človeka pretežko. Je pa v Vodnarju, zato naša tišina in potrpežljivost vodita v odpiranje novih in drugačnih projektov, ki so na koncu lahko zelo koristni.

Danes je ponedeljek, dan Lune, on pa je v objemu Sonca. Razsvetlimo torej nekaj naših težav in skrivnosti, nekaj, kar smo zadržali zase, pa si nismo upali ali mogli povedati. Naj bo zdaj s to lunacijo, a naj ta bolečina pride ven skozi svetlobo, govor, dogovor, opravičilo, odpuščanje ... Pomagajmo drugim odpraviti njihovo bolečino in s tem tudi svojo.