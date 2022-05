Astrologinja Lenka: Čas je, da se usmerite vase

Luna je na samem koncu znamenja Device. A preden bo ob 9. uri prešla v znamenje Tehtnice, bo začela veliko čiščenje in zdravljenje s Plutonom iz znamenja Kozoroga. Zdaj je med dvema mrkoma, kjer je energija močna, kjer od nas zahteva spremembe v sebi, v službi, pri čustvenih povezavah. Luna v Tehtnici je odgovorna za vrste odnosov, predvsem čustvenih in ljubečih. Tu ji njen partner, veliko pomeni, kot da ne zna in ne more živeti, če ni v zvezi. Najlepše je kavo piti v družbi, saj ji klepet veliko pomeni. Toda takoj, ko je vstopila v znamenje Tehtnice, je bila nasproti Jupitra. Z velike skromnosti, ko je bila v znamenju Device, se zdaj kar naenkrat pojavi potreba po veliki porabi, po nakupih, po vsem, kar ima višjo ceno.

Zdaj smo v fazi retrogradnega Merkurja in človek bo kmalu videl, da je kupil stvari, ki jih ne potrebuje ali je zanje plačal preveč. Najboljše se je zadržati do konca meseca, biti čim več v svoji tišini in svojem miru. Čez dan bo Luna naredila tudi trigon z retrogradnim Merkurjem, kar je idealen čas, da se spomnite tega, kar še ni dokončano, in to dokončate zdaj. Da obnovite odnose s svojimi najdražjimi, da morda še enkrat poudarite tisto, kar vas že dlje časa moti v vašem odnosu, in se o tem pogovorite. Trenutno pa je vse težko rešiti. Čez nekaj dni bo spet Lunin mrk in za tiste, ki znajo sprejeti te energije, je to blagodejno, marsikomu pa prinese točno to, kar se mora zgoditi po usodi.

Danes je četrtek, dan Jupitra, in pravkar je po 12 letih spet stopil v znamenje Ovna, da bi nam pokazal, kako se rojevajo ideje, kako nastajajo vizije, in še preden jih zagledamo, smo to že naredil. Bistvo tukaj je biti prvi in najpogumnejši v vsem. Šele zdaj je pogum mnogih na najvišji ravni, saj imajo podporo, zato si upajo narediti marsikaj, česar sicer ne bi. Je pa tudi čas, da se zdaj usmerite vase, da v sebi poiščete smisel življenja in pogumno začnete uresničevati cilje.