Astrologinja Lenka: Planet Uran ga bo zvečer pretresel, šokiral, zbudil

Danes je ponedeljek in Luna, naša duša, ter vzdušje, ki se ustvarja, sta v znamenju, da je treba malo uživati. Obstaja njegova višina, v tem znamenju ga spoštujejo in na začetku, ne glede na to, kako zelo je bil pod vplivom nekih hedonističnih želja, jutrišnji mlaj je, da vedno konča svoj cikel v znamenju Bika. To je tako imenovana balzamična luna, kjer je bolj obrnjena navznoter, k nekaterim meditacijam, odpuščanjem in zaključku vsega dela, ki ga je bilo treba opraviti. Tu je na izdihu, brez veliko moči in moči na fizični ravni, medtem ko je na navdihujoči poti močan. Ko je nova luna, potem je vse urejeno in dodelano, znebi se vseh nepotrebnih stvari.Mars ji bo dal noto umirjenosti in bo podpiral to, kar počne, čeprav je tu šibek in ji bo morda celo sporočil nekaj od doma, kar bo začutila kasneje, ko se bo združila z Uranom. Ne glede na to, koliko se pripravlja na mir in tišino, ga bo zvečer planet Uran pretresel, šokiral, zbudil, povedati mu želi, kaj še potrebuje in kdaj se ga mora znebiti. Za dušo je premočan, prav tako težko je nekaj ali koga zavrniti. Mogoče izpustite kakšno materialno stvar, ker Uran tam propada in si želi nenadnih sprememb. Prav ta vidik predstavlja živčnost, napetost, včasih brez razloga, zato v teh urah ni dobro deliti ali govoriti o tem. Ženski del je še posebej občutljiv in tukaj je zelo trmast in nepopustljiv. In v kvadratu s Saturnom zato ni dobra priložnost za kakršen koli dogovor.Merkur je v svojem znamenju, inteligenca, hitrost, iznajdljivost, komunikacija, preprostost, a tudi od tega otroka izhajajo zelo odgovorne in zrele odločitve, ki so povezane z družino in se bodo pokazale čez čas. V povezavi s Severnim vozliščem si zagotovi mesto, ki ga bo osrečilo in razvedrilo.Danes je več kot dan za tišino, mir, meditacijo, pripravo nekaterih stvari, ki se bodo začele po Mladi luni. Potem bo imel uspeh, zdaj pa je vse površno in šibko.