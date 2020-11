Astrologinja Lenka: Paziti moramo, da se ne sprostimo preveč

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Lahko si privoščimo sanjarjenje

Luna je še vedno v znamenju Bika, vendar je v opoziciji z Merkurjem. Harmonija čustev in razuma, ali v prevodu ne bomo mogli dobro občutiti potreb, ali dati prednost tistemu, kar čutimo ali temu, kar želimo. Prišlo bo do trenj s tistimi, ki so nam najbližje ali celo s tistimi, ki so tam zraven nas, potem pa je preprosto tako, kot da jih ne slišimo, jih ne razumemo in potem se pojavi ta težava. Druga oseba nam lahko zelo zameri, ker ji ne posvečamo dovolj pozornosti, je ne poslušamo dovolj, ker smo morda bolj kot nanjo obrnjeni na nekoga drugega.Sonce in Uran sta v natančnem kvinkusu, previdni moramo biti, kako prilagoditi svoj ego, duha potrebam Urana, ki zahteva spremembe, osvoboditev, drugačne, novejše poglede na življenje. Ne spustimo se v konflikte s tistimi, ki naj bi nam bili kakorkoli nadrejeni, ker se ne bomo razumeli, stenji pa hitro počijo.Popoldne Luna preide v znamenje Dvojčka in kot da vse naše breme pade z Duše. Veliko lažje je govoriti, komunicirati, to je trenutek, ko je mogoče odpraviti vse prejšnje težave s komunikacijo, le pod pogojem, da ne zaidemo v zgodbo, ki smo jo doživeli že danes zjutraj. Ne ponavljajmo ničesar in ne potencirajmo, kdo je imel prav.Po skoraj pol leta planet Neptun, ki je v svojem domu v znamenju Rib, premika svojo direktno pot. In kot da se nam pripravlja razkriti nekaj skrivnosti, nekaj stvari, ki so bile skrite ne samo v zadnjem času, ampak tudi celo leto. In včasih je lepo živeti z njim, se izogniti določenemu soočenju z resnico, z lažmi, prevarami, z najglobljimi duševnimi bolečinami. Ker je edini, ki ima zdravilo, bodisi s pravimi pomirjevalnimi sredstvi, razvadami ali z begom pred vsemi temi resničnostmi, a kako dolgo, kam? Ko se s tem soočimo, nas potem postavi pred odločitve ali naprej s tem težkim strupom v Duši, ali pa se obrnemo in začnemo spoznavati, kaj je stvarnost, kaj resničnost, kdo stoji za vsem, je to nekdo drug, ali je odraz naše nezavedne potrebe. In tako nas Neptun v iskanju odgovorov na številna vprašanja počasi uvaja v svet mistike, okultizma, duhovnosti, prepričanja v tisto, kar ni oprijemljivo, a vseeno obstaja ... (obstajajo občutki, zrak, virusi ...) In tako nas danes pripravlja, da se nekatere stvari, ljudje, soočimo s sabo, kaj je tisto, kar moramo odkriti.Lahko si privoščimo kakšno sanjarjenje, lahko pa tudi v teh težkih časih, saj tudi Neptun v astrologiji predstavlja našo babico, da ji posvečamo več pozornosti, se spominjamo preteklosti in vsega, kar nam je svetovala in nam zaupala v zapuščino.Dan je čudovit za sprostitev, uživanje, vizualizacijo in načrtovanje prihodnosti. Paziti moramo, da se ne sprostimo preveč, ker nas lahko pripelje do lenobe.