Astrologinja Lenka: Pazite se raznih provokacij

Luna je še vedno v Strelcu, ki nam vedno skuša dati občutek lahkotnosti, vere in veselja. Tukaj zna pogledati v prihodnost in poiskati rešitev za tisto, česar drugi ne vidijo ali nočejo videti. To je v današnjem času še posebej dragoceno, saj so drugi osebni planeti večinoma v znamenju Kozoroga, kjer vlada tema. Nekateri se vračajo v preteklost, smisel življenja pa iščemo le v delu in karieri. Tudi to ni slabo, a vseeno je treba biti zadovoljen v duši. Luna bo v sekstilu s Saturnom, kar daje noto stabilnosti in odgovornosti, ve, da bo vse, kar počne, trajno. To občutiš, ko končaš dolgo in težko nalogo, hkrati pa te osvobodi in ti da občutek notranjega miru in samopotrditve. Ko bo pozno zvečer Luna srečala Neptuna, si ne smete dovoliti, da bi se prepustili žalosti in se vračali v preteklost. Vedite, da je zdajšnji trenutek najboljši, zato naj ne bo obotavljanja.

Danes je Venera končno v stanju popolnega mirovanja na svojem največjem dnu. Počiva in se pripravlja za sprejemanje odločitve, s katerimi se ubada že več kot mesec dni. Pri tem pričakuje še eno globoko očiščenje in čustveno goloto, ko pride do Plutona. Šele potem bo lahko rekla, da ve, v katero smer gre. Pazite se le raznih provokacij, saj vas lahko drugi nehote izzovejo.

Danes je petek, dan Venere, in ona je na dnu okrevanja, ko se počasi kot kača levi. Spremenila se bo in se bo podala na novo pot z drugačnimi vrednotami in drugačnim pogledom na življenje. Podprimo to v sebi.