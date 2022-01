Astrologinja Lenka: Pazite se raznih obljub, laži, prevar

Luna je še vedno v znamenju Bika, kjer je sproščena in uživa, je brezskrbna in hedonistična. Vse, kar naredi v prid svoje družine, doma – od nakupovanja do hrane – je lepo. Če bo sledila samo sebi, bo vse v redu, sicer pa jo čaka Merkur, da ji uniči nekaj stvari in ji spremeni pogled, da ni vse v hrani in pijači, da ni vse obrnjeno k sebi, ampak se mora tudi malo obrniti in pomagati drugim, jim prisluhniti, pomagati, razmisliti o drugih ali preprosto zmanjšati vse te užitke. Merkur ima vizijo za celotno človeštvo, daje veliko večji vpogled v sočloveka, tehnologijo. Naprej jo čaka Uran, da jo malo prebudi in ji da nove ideje. Jih bo zmogla sprejeti, saj so nekoliko drugačne, nenavadne, ali bo vanj vnesla le nemir, nervozo in stres? Kajti tukaj ni čakanja in počasnosti, je zdaj in takoj, nekatere stvari pa naj bi se zgodile že včeraj. Pri samem človeku je potrebno veliko prilagajanja, saj lahko pričakuje le nepričakovano. Ji bo to pogodu? Vse to se dogaja v Biku in logično je, da je povezano s finančnimi in z materialnimi stvarmi. Dan je precej stresen in živčen, od človeka zahteva, da je v miru, v prisotnosti s samim seboj, da ne bi naredil katastrofalnih napak. Saturn namreč Luni tega ne bo odpustil, ko med 17. in 19. uro naredita kvadrat. To so le strahovi in ​​neodločnost glede tega, kaj je prav in kaj ne.

Tukaj je tudi Mars v znamenju Strelca, ki tako in tako nima meja, saj so njegove vizije daleč pred vsemi, a gre v kvadrat z Neptunom v znamenju Rib. Ali mu bo uspelo še naprej držati krmilo ali pa ga bo Neptun popeljal na drugo stran, stran, ki obeta veliko, vse, kar je neznano in nejasno? Mu bo uspelo, da se vrne na pravo pot, ali pa bo opit šel vedno dlje? Ko bo videl, da je prestopil vse meje, se ne bo znal vrniti. Pazite se raznih obljub, laži, prevar. Stvari ne rešujte z opojnimi substancami, vaš imunski sistem je še posebej ranljiv.

Danes je torek, Marsov dan, in njegova energija je popolnoma razbita, neurejena. Danes ne sklepajte nobenih dogovorov in ničesar ne načrtujte.