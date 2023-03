Astrologinja Lenka: Pazite se današnjega popoldneva

Luna ustvarja lepo vzdušje v znamenju Vodnarja, kjer nam daje veliko priložnosti in svobode, da se izrazimo na svoj edinstven način. V sekstilu z Jupitrom prinaša tudi nekaj večjih želja in priložnosti, da se marsikatero odločitev sprejme lažje, veliko načrtov in še več navdiha za vse, kar ste načrtovali. Kajti Jupiter je tisti, ki daje drugačne priložnosti, še več možnosti, da gre vse lahkotno. Potem ni ovir, da se nekaj ne more ali ni mogoče. Čez dan bo Luna trčila v kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom in je sama v njegovem znamenju, kjer je energija hitrosti prevelika in je z njo v konfliktu. Takrat so eksplozije neizogibne, bodisi na čustveni bodisi na fizični ravni. Ker je Uran tisti, ki reagira zdaj in takoj, ni čakanja in odlašanja. Tudi na ljudi, ki niso iz te sestave, deluje stresno in pretresljivo, saj niso pričakovali tako nenadnega konflikta ali celo prekinitve, predvsem pa ne od osebe ali na mestu, kjer so najmanj pričakovali. Zato v popoldanskem času ni najboljša situacija, da hitite ali vztrajate pri nečem za vsako ceno, bolje je počakati.

In sam Merkur, ki ni samo v znamenju rib, kjer so njegove misli in razum precej zmešani, on je danes tudi na zadnji stopinji, zadnjega 12 znamenja. Razen nekih spoznanj, navdihov, duhovnih variant je vse ostalo samo dodatna zmeda. Niti se boste vi pravilno odločili, niti te drugi ne bodo razumeli, kaj ste hoteli in mislili. Kasneje bo prišlo do preobratov in razočaranj.

Sonce je prišlo na stopnjo eksaltacije Venere, ki vedno daje lepoto, srečo, uspeh ali celo prepoznavnost za nekaj. Tako lahko danes Sonce osvetli nekaj, kar nosimo globoko v sebi, in je povezano z neko kreativnostjo, lepoto, srečo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. V dopoldanskih urah je v lepem aspektu z Venero, kjer obljublja in ponuja določeno stabilnost, na vseh tistih področjih, ki jih Venera podpira. Pa naj bo to danes uživanje v naravi, delo na vrtu, kovanje načrtov za kakšne stabilne in lepe nakupe.