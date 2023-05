Astrologinja Lenka: Pazite popoldan, da ne eksplodirate

Dan se začne z Luno v zadnji pentadi raka. V trigonu z Neptunom iz znamenja rib je še vedno prisotna ta pretirana empatija, občutljivost, sočutje. Pomagati drugim, dati sebe celo preveč. Tu so tudi lepe vizije, s katerimi se lahko ustvari čudovito čarovnijo in še lepši dan. Pred poldnevom je zelo ugoden dan za marsikaj, okrog 16. ure, ko Luna preide v znamenje leva, pa lahko pride do raznih pokov.

Sam lev je znamenje, kjer je treba vedeti, kdo je prvi in ​​kdo je glavni, in zdaj, ko je tu luna, se ta energija popolnoma spreminja, od enega človeka, ki se je topil v čustvih in dajal od sebe kolikor je lahko, zdaj se postavlja zase, zdaj je najpomembnejši sam sebi.

Z vstopom Lune v to znamenje jo takoj čaka Pluton iz znamenja vodnarja. To nasprotovanje, ki lahko Duši resnično pokvari dan, izvabi njena najšibkejša čustva, povzroči pritisk, izkoriščeno na najšibkejši način, povzroči ljubosumje in prezir. In potem je tu še Jupiter v Biku, ki naredi ta trenutek enormno velik in okrepi vso že tako ognjevito in napeto energijo. Kot da se človek ne more in noče ustaviti in pogledati z druge, boljše plati. In Mars, kot bi komaj čakal, da iz največjega ognja izvleče svoje želo in piči človeka v srce. Tu je Duša, oseba, prizadeta na najbolj brutalen način. To je preveč za Dušo, za čustva, za občutke. Kajti Mars niti nima časa nekaj čakati, še manj pa razmišljati, ali se je treba umiriti, preden odreagira.

Zato je to popoldne ozračje precej napeto in nenadzorovano ter zahteva veliko umirjenosti, premisleka, preden se spustimo v boj ali izterjamo pravico. Najbolje je uporabiti te vidike v neki veliki, močni, močni ustvarjalni konstrukciji česar koli in tako porabite to odvečno energijo. To je edini način, da se izognete vsem konfliktom in vsem poškodbam.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju bika, ki se počasi vrača v svoje predretro gibanje in počasi na plano vabi vse, kar je nabral med retrogradnostjo. Sonce je v njegovem znamenju in kjer se najde, vse osvetli, prinese resnico, prinese ven vse, kar je bilo skrito spodaj, pa naj bo globoko v Duši ali nekje na fizičnem planu.