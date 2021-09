Astrologinja Lenka: Pazite na partnerske odnose

FOTO: Lenka Stanić

Mlada Luna se je zgodila ob 2.52 v znaku Device na 14. stopinji. V konjunkciji sta Luna in Sonce. Devico povezujemo z vsem, kar predstavlja red, čistost, natančnost, detajle, prefinjenost, vrednost, povezujemo pa jo tudi z zdravjem. Je tudi naravna šesta hiša v horoskopu.Ko je mlaj, se nekatere stvari na različnih področjih vedno končajo, da se poseje seme za nove začetke, bodisi v poslu, ljubezni ali na kakšnem drugem področju. Glede na to, da je v Devici, bi bilo najboljše, da se odločimo za spremembe v prehrani, dnevnih navadah, oblačenju, skrbi za zdravje itd., pri tem pa moramo biti dosledni, da bodo učinkovite.Mlada Luna je v eksaktnem trigonu z retrogradnim Uranom iz znaka Bika, kar obeta nepričakovane, nenadne spremembe. To je vedno aspekt za pogumne, ki radi tvegajo, kjer ni čakanja in ustavljanja. Hkrati je v trigonu s Plutonom: vse to je zemeljski trigon in zahteva, da se spremenimo in sprejmemo nove odločitve. Je v konjunkciji z Marsom, zato lahko pride do težav (zaradi naglice lahko pride do poškodb, denimo ureznin), zato ne bodite neučakani. Toda Mars je tudi v natančnem trigonu s Plutonom, zato nam daje priložnost, da v sebi spremenimo marsikaj in izkoristimo pozitivno energijo. Čeprav je na ravni, kjer so stvari še nejasne.Planet Venera je v kvadratu s Plutonom in se spominja časa, ko je bila zelo nesrečna, zapuščena, ko sta v njej divjala ljubosumje in jeza. Zdaj lahko to zapusti, saj v Tehtnici ve, kakšno lepoto želi. Kmalu preide v znak Škorpijona, ki je zanjo slab, in bo naredila kvadrat s Saturnom in opozicijo z Uranom. To lahko povzroči prekinitev partnerskih vezi, odhode, odpovedi pogodb ... Kmalu bo tudi Mars vstopil v znak Tehtnice in to je dodaten problem. Bodite previdni, še posebej pazite na partnerske odnose.Danes je torek, dan Marsa. Najboljše je biti sproščen, brez obremenitve, uživati lahko hrano in vodo ter meditirati.