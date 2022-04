Astrologinja Lenka: Pazite na besede, ki jih izrečete drugim

Luna je že v znamenju ovna, a tokrat njena energija ni tako močna. Tik pred vstopom v tunel se počasi združi s Soncem in njena moč na zunaj ni tako velika. S Kironom se bo srečala, da bi videla, kje se mora še popraviti, kje se še ni uspela pokrpati in ozdraviti. Tako bo zagotovo razumela, da je vse v njenih rokah ter da ne pričakuje podpore drugih. To zna in zmore.

Aspekt, ki se danes ustvarja na nebu, je poleg teh čudovitih aspektov Venere, Neptuna in Jupitra še Merkurjev trigon s Plutonom. Merkur je na koncu znamenja, Pluton pa se pripravlja na obrat, da bi se vrnil in dokončal še nekaj svojih stvari v Kozorogu. Sprejeti morajo veliko odločitev, saj so to zemeljska znamenja, to so težke in odgovorne besede in velike obljube.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Preden gre Pluton v svoje največje globine, do svojih največjih atomskih energij, da morda še kakšen nasvet Merkurju, kajti besede so vibracije, besede so kreacija tega, kar rečemo. In to se materializira ter nam prinese realnost v življenju. Ne glede na besede, ki jih uporabimo in dobimo nazaj, se vsak priklic zelo hitro vrne, potem pa se človek sprašuje, zakaj in kako se je to njemu zgodilo. Izbirajte besede, ki jih pošiljate drugim in tudi tisto, kar mislite zase, naj bo pozitivno, naj bo prijetno. Le tako lahko dosežemo izpolnitev številnih naših želja.

Še vedno smo v plesu Venere, očarana in opijena z Neptunovim objemom in nektarjem lepote gre naprej do Jupitra, kjer bo spoznala vso svojo lepoto, ki jo lahko ima in želi eno živo bitje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in komaj čaka, da objame Venero, da ji da vero, da ji da blagoslov, da lahko vse opravi, naredi, konča, predvsem pa uživa v vseh blagoslovih na planetu Zemlja.