Astrologinja Lenka: Pazite, kaj komu poveste

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Rib, le malo njenega spečega, iluzornega in domiselnega ozračja pa je pretresel Uran. Da jo malo prebudi, da jo malo spomni na nekatere druge stvari, ki jih je treba spraviti do konca, in ne samo čakati v začaranem krogu.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna pa potrebuje velik mir, tišino, veliko potrebo po počitku in ureditvi svojih notranjih potreb. Ta položaj ji daje moč, da se poveže z nekaterimi višjimi potrebami z velikim prodorom v te globine. Ker pride v konjunkcijo z Jupitrom, ki je sam, v svojem domu, ki je poln idej, vizij, modrosti in tako dodatno pomaga Luni, da se poveže z vsem iz svojega najglobljega stanja. To so velike odprtosti za uresničitev marsičesa, priprav in načrtov za velika potovanja, za velike dosežke, za še večje povezave na ravni Duše. Včasih lahko to privede do velikih pretiravanj, visoke porabe česar koli ali celo višjih pričakovanj od drugih. Vse to je najbolje uskladiti s sabo, da ne bo večjih razočaranj. Luna bo tako v svoji tišini nadaljevala pot do Neptuna in le on je tukaj na svojem mestu. Kakšni so tisti veliki empati, občutki, sočutje do drugih? Čustvena pretiravanja v vseh pogledih. Duša je tako subtilna in potopljena v vpijanje težav drugih ljudi, da se včasih izgubi v tej megli. Možno je neko skrivanje skrivnosti ali celo razkrivanje tistih, ki so ta isti, kar človeka pripelje do velikih razočaranj, velikega spoznanja, da so ga drugi izdali, česar si nikoli ne bi mislil. Prekomerna občutljivost, pretirana toksičnost, bodisi zaradi hrane bodisi samih čustev, kar človeka nadalje vodi na drugi konec v stanje odvisnosti od nekaterih opiatov ali prepovedanih substanc. Na teh območjih je potrebna velika skrb. Najbolje je, da se posvetite kakšnemu svojemu talentu, vzamete stare fotografije, kaj narišete, poslušate glasbo, si privoščite dan brez večjega stresa. Dan ni za nobene nove začetke, razen za umiritev ali posvetitev meditaciji, duhovnosti.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je še vedno v znamenju ovna, ki skuša vse vreči naravnost, odkrito, brez zvijanja, brez mask, brez prikrivanja. Mnogi pravijo, da hočejo resnico in samo resnico, velikokrat pa ta resnica lahko zelo boli. Zato pazite, komu kaj poveste, saj vsi ne sprejemajo vseh informacij enako.