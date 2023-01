Astrologinja Lenka: Pazite danes popoldne

Kdor je posejal kakšno seme ob mlaju, lahko v naslednjih štirinajstih dneh, pa tudi skozi vse leto, pričakuje vse nepričakovano, drugačno, drznejše, svoje. Navsezadnje je to mlada Luna v vodnarju, ki ne mara stabilnosti, še manj nečesa enakega in nespremenljivega. Je v fazi rasti in takoj tvori trigon z Marsom iz znamenja dvojčkov. Končno se ta energija sprosti in premakne neposredno, z veliko moči in entuziazma, zato marsikatero idejo lažje uresničimo.To daje nenadno odločitev, ne načrtovano dejanje, pa naj bo to s prijatelji ali se celo odločite, da boste sami naredili to potezo. Lažji so dogovori, lažje se komunicira, hitreje razume in še hitreje uresniči. Hitrost zjutraj daje pozitivne rezultate, brez napak, popoldan pa okoli 17. ure, ko naredi kvadrat z dispozitorjem Uranom, je pomembno, da se ustavimo, da ne skočimo iz kože in da nismo prehitri pri sprejemanju kakršnih koli odločitev. Ne samo, da ta hitrost povzroči prenagljenost, ampak doda tudi veliko napetosti in živčnosti, ki ju ne moremo zlahka premagati, razen če se ukvarjamo s tem, kar resnično radi počnemo. Če ne drugega, bo prišlo do prepira o financah, o kakšni nepotrebni porabi in zapravljanju, pa naj bo to s prijatelji ali z družino doma.

Končno se je po tolikem času Merkur, planet naše komunikacije in razmišljanja, premaknil s stopinje, kjer se je obrnil in šel malo hitreje, bolj odprto, z novimi idejami in dogovori.

Je pa danes nekako veliko bolj pomemben aspekt med Venero in Saturnom, ki se dogaja v znamenju Vodnarja. Ta konjunkcija, ta zveza, ne glede na to, koliko si želimo, ne bo prinesla ničesar trajnega in gotovega. To ni vidik za poroko, za zakon. To je lep dogovor med dvema dobrima prijateljema, dvema, ki se ukvarjata z enakima službama, pogledi, svetovi, ki so jima zelo blizu in enaki. Ker se Venera v vodnarju ne želi vezati, ne želi zlahka predati svoje svobode, ne želi se nekomu podrejati. Če se bo to zgodilo, ne bo iz ljubezni, ampak iz nekih obveznosti, iz strahu, iz tradicije, ki je v nasprotju z njenimi notranjimi potrebami. Ker je tukaj preveč drzna in svobodna, da bi v vsem naredila obrat, se odselila, ločila, da bi pokazala, kako močna je – kako močna je, ko je sama. In prav ima: zakaj bi trpela, da ji nekdo nekaj vsiljuje, da se drži neke tradicije in dela samo zato, ker je tako bilo včasih in ali bo kdo kaj rekel.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju vodnarja, v znamenju, kjer je njegova zavest obrnjena k drugim, obrnjena, da pomaga, da naredi nekaj humanega, da prebudi neko krivico, da spremeni nekaj, kar je staro in že dolgo stoji na mestu. Sprejmimo to, vsaka evolucija prinese nekaj novega, svežega in naprednega, kajti če tega ni, ne moremo naprej, ne moremo graditi samega življenja v najsodobnejših tehnikah, tehnologijah in pogledih.