Astrologinja Lenka: Pazite, da se danes ne zastrupite s hrano ali čustvi

Če ste zjutraj zmedeni in ne veste, ali še spite ali ste že budni, si ne postavljate mnogo drugih vprašanj. Preprosto povedano, Luna v Ribi je v kvadratu z Merkurjem iz znamenja Dvojčkov, kar lahko povzroča nočne more. Obstaja nevarnost napačnih odločitev in napačnega razumevanja pogovorov in dogovorov. Težave bodo še posebej v prometu, saj smo bolj neorientirani in zbegani. Poskrbite tudi za varnost v športih na vodah.



Luna je še vedno v Ribah, čustva so preobčutljiva. Med 13. in 15. uro se bo približala Neptunu in padla v njegov objem. Zgodile se bodo prevare, laži, čustvene reakcije na vse ... Težko se je nadzorovati, saj so čustva zamegljena in negotova, kar nas ne vodi k pravim odločitvam. To je tudi čas za sodelovanje z mediji. Ne predajajte se prepovedanim substancam, alkoholu in drogi.

Pazite, da se ne bi zastrupili s hrano ali celo s čustvi zaradi grenkega spoznanja in odkrivanja resnice. Najboljše bi bilo, da meditirate in se sprostite.



Takoj ko bo zapustila Neptun (med 18. in 20. uro), bo Luna začela sestavljati okrevati. Pluton jo bo streznil in postavil na noge, da se regenerira za nove začetke in nov dan. Dal ji bo moč in moč, da se otrese bremen v duši in telesu.



Ta dan bo Mars že tako ali tako obarvan, njegova energija bo lahko zelo močna. Bodite previdni pri vsem, z ostrimi predmeti, besedami, ognjem ... Ustvarite mir v sebi in vse bo lažje minilo.





