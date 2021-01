Astrologinja Lenka: Pazite, da ne boste ljubosumni

Luna je še vedno v svojem znamenju raka, vsa nežna, empatična, občutljiva, morda celo bolj kot običajno. Tako povezana z Neptunom povzroča občutek velike empatije ali celo čustvenega spajanja z njihovimi težavami, boleznimi, to pa je, da pomaga nekaterim, ki nimajo, bolnim in tistim, ki so na ulici. To so tudi različne ustvarjalne stvari, ki jih z lahkoto naredimo. Privoščite si počitnice, če nič drugega, se uležite, sprostite in samo glejte v nebo in to je sprostitev.



Luna se počasi premika naprej in sreča Venero, ki ima zdaj ravno nasprotne poglede in potrebe. Luna bi dala toploto, da bi se malo objela, stisnila, in Venera bi, če bi lahko, storila kar koli, samo da bi ušla iz te bližine in topline. Izogibajte se torej tistemu razmerju med materjo in hčerko, dvema prijateljicama, saj danes najprej sploh ne vemo, kaj hočemo, tisto žensko načelo v nas ni usklajeno in zato hitro pride do prepirov in nesoglasij. In četudi se danes odločite nekaj kupiti zase, je težko verjeti, da boste jutri s tem izdelkom zadovoljni.



Luna gre v opoziciji s Plutonom, kot da se srečata življenje in smrt, kot da se srečata regeneracija in nov začetek. Ne dovolite, da vas danes zavleče zavist, da se primerjate z nekom, ki je boljši od vas, da vas naredi nekdo tako ljubosumnega, da zapadete v svojo grenkobo in bolečino v svoji Duši. Namesto tega se sprostite in vrzite iz hiše še eno staro stvar, ki ni več za uporabo. Spomnite se najlepše slike iz mladosti, ko ste bili zaljubljeni, srečni, veseli.



Ker Merkur, naš um, način razmišljanja počasi prehaja v stacionarno stanje, torej se pripravlja na vrnitev, da opomni mnoge, ki še niso vsega končali ali so bili v fazi, ali lahko skočim v to spremembo ali ne, da jim da še eno priložnost.



Toda danes je dan ženske energije (tako za ženske kot za moške), uživajmo v vseh stvareh z lahkoto in ne dovolimo, da nas nekatere stranske stvari pripeljejo v situacijo, ko nam pokvarijo dan. Bodimo torej čim bolj nasmejani, sproščeni, veseli.

