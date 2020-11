Astrologinja Lenka: Pazimo, da s čim ne pretiravamo

Še vedno smo v fazi počasnosti, zaspanosti, nepraktičnosti, iluzije, vere ... Zaradi Luninega trigona z Merkurjem lahko danes intuitivno začutimo, kaj nam nekdo želi povedati, da nam zaupa, da nekaj prinese iz globine svoje duše. Če molčimo, ga prosimo, naj se prepusti, naj pove, kaj in koliko hoče, saj je to zelo pomembno.



Merkur iz Škorpijona ne govori preveč o sebi, ne izgublja besed o nečem, kar ni bilo potrjeno, govori zelo odmerjeno, skopo daje informacije. Če jih že da, morajo ostati pri nas in ne iti naprej. Prepričan mora biti, če se zaupa nekomu, ki mu verjame, in se odpre za kar koli, da smo z njim, da smo pošteni in da nismo njegov sovražnik.



Odkrili bomo nekaj resnice, tudi kakšno bolečo izkušnjo, če bomo le znali slediti njemu, vpijati njegove besede, obdržati in pokazati, da smo z njim in ob njem. Enako je z našo dušo, odprimo se, znebimo se nekaterih bolečih, travmatičnih stvari, poiščimo bližnjo osebo, odprimo se in ne dvomimo, da uporablja naše podatke, manipulira z nami, da bi nam se maščevala. Naredimo to povezavo tako, da sta duša in razum usklajena in si zdaj najbolje pomagata.



Luna in Neptun sta skupaj, čustva so široka kot ocean, ne glede na to, ali smo v sanjah ali resničnosti, ali smo v iluziji ali veri, ali fantaziramo ali se zavedamo, ali smo ... in kje smo? Duša je odprta, da z vsemi čuti sočustvuje, trpi, se smeji, veseli, tako da, čeprav se je nekje izgubila, ni pomembno, pomembno je, da so bili vsi okoli nje srečni. To bo včasih pripeljalo do tega, da bo nekdo padel in iskal tolažbo v kakšni snovi. Ne pretiravajte, saj Neptun nima nobenih meja, nobenih omejitev, on vodi in vodi in očara, čaka, da se povzpne v nebesa in po tem, ko pade, gre na dno, od koder ni vrnitve. Razen če se naredi nekaj navdiha, naj iz nas izide umetniška duša in naredi nekaj posebnega. Pazimo, da s čim ne pretiravamo.



Bodimo več, če je le mogoče, ob vodi, z vodo, lahko je dan samo na vodi (ki zdrži brez hrane), pogosteje pod snopom vode, da izperemo vso negativno energijo. Dan za sanje z odprtimi očmi, prepustimo se svojim užitkom v svojih fantazijah, kajti nekega dne bo to resničnost.