Astrologinja Lenka: Pazimo, da ne naredimo nepremišljenih napak

Še posebej, ko je bila Luna v konjunkciji z Neptunom, je bil izliv iz oblakov, bil je jok nebes in duše, ki je povzročil vse te poplave na območju planeta zemlje.

V ovnu je energija pogonska, neustavljiva in povečana za vse, kar spada k stvarem. Hitrost je na prvem mestu, vse je narejeno takoj in zdaj.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Pri vseh teh hitrostih je treba paziti, da ne naredimo dodatnih nepremišljenih napak. Zaradi same situacije je dan brez posebnih vidikov, da bi se lahko počasi umiril in izboljšal celotno situacijo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno v ribah. V letih 1993, 1994 in 1995 je bil v tem znamenju, in tudi takrat do bile težave z vodo.

In Saturn je tisti, ki na plano prinese vso preteklost, vse nezavedno in globoko potlačeno. Kaj storiti v takšni situaciji? Sprejeti vse tako, kot je. Tudi tisti, ki zahteva red in disciplino od sebe in drugih.

Ko se te rutine izvajajo vsak dan in s spoštovanjem, je veliko lažje za osebo, tudi zdravstveno.

Kajti Saturn je tisti, ki človeka hitro spravi v depresivno stanje, v stanje, kjer je bilo prej vse dobro in boljše. In zdaj je dobro, vsekakor lepše kot je bilo.