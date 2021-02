Astrologinja Lenka: Pazimo, da ne bomo prekipevali od čustev

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje raka, mi pa smo še vedno vezani na dom, družinske odnose in urejanje stvari, ki so ostale. Toda Luna je še vedno tista, ki ponuja toplino, zaobljube, nežnost, objeme, občutek varnosti. To je trenutek, ko se želimo nekomu potožiti, nekomu, ki nas v tem trenutku podpira in daje občutek, da nismo sami. To je tisti občutek, ko se imamo komu zaupati, gre za resnično pripadnost. Danes je zato najbolje narediti vse, kar je povezano z družino, domom ... Popraviti ne samo medsebojne odnose, ampak tudi vse okoli hiše. Edino, na kar je treba paziti, je to, da zaradi velikih težkih ali evforičnih dogodkov ne prekipevamo od čustev. Tu je Luna zelo občutljiva in zaščitniška, zlasti kar zadeva družino, zato je najbolje, da se v nekatere stvari ne vmešavamo.



Luna bo z Neptunom naredila trigon, tako da nas lahko čustva popeljejo v našo meglo, vendar naj bo to njen pozitivni del, da se prepustimo sanjarjenju, domišljiji, nekaterim ustvarjalnim stvarem. Zelo smo dovzetni, občutljivi na vsako besedo, dotik. Naj bo to tisti navdihujoči del v nas in ne neka odvisnost od nečesa ali osebe, saj ji je lahko tudi v breme. A le pomirimo se, razmislimo o nekaterih svojih dolgo neizpolnjenih željah in zdaj je čas, da pokličemo svojega Angela, da nam pomaga uresničiti želje.



Še posebej, ker je danes Mars, planet akcije in energije, v trigonu s Plutonom in to je naša nevidna moč, ki prinaša nekaj preobrazbe. In še posebej dobro je, da imamo moč, da iz vsega pridemo nepoškodovani. Pogum je tudi za nekaj velikih podvigov ali celo tam, kjer je potrebna dolgotrajna vzdržljivost.



Merkur se je obrnil direktno, vendar je še vedno v svoji senci, še vedno ni pripravljen in odločen za večje korake, večje spremembe, večje projekte. Čeprav je Jupiter zelo blizu, kar ga dodatno spodbuja in mu daje večje vizije, odprtost, resnico, sta njuna dispozitrorja v kvadratu in zato vse potrebuje pozornost in potrpljenje.

