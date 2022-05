Astrologinja Lenka: Pametno je načrtovati zdaj, uresničiti pa kasneje

Luna je v znamenju Rib, in ko je v tem znamenju, je bolj obrnjena vase. Potrebuje tišino in mir s seboj. Ker pa jo Jupiter vodi v znamenju Ovna, zna prekiniti tišino, zato je pri vsem potrebna previdnost. Ko naredi sekstil z Uranom, so možni nenadni projekti, nepričakovani klici, povezani z materialnimi stvarmi. Sprejmite jih, vendar ne hitite.

Merkur je s svojo retrogradno hojo izstopil iz znamenja Dvojčkov, da bi se znebil intelektualnih misli in se bolj posvetil financam in nepremičninam. Vrnil se je v znamenje Bika, da bi se še malo izboljšal in dokončal načrte, ki jih je imel za pridobitev vseh teh ugodnosti. Je pa v retrohodu, zato je pametno načrtovati zdaj, uresničiti pa kasneje. Na tej stopnji bodo potrebne potrpežljivost, razumnost, umirjenost in pozornost, komu kaj poveš. Ne le da je na 29. stopnji, ampak je tudi na kritični ravni, zato je potrebna previdnost ne le pri komunikacijah, ampak tudi v transportu in prometu.

Mars, ki se že več kot mesec dni bori za preživetje v vodnem znamenju Rib, je prišel do zadnje stopnje. Kaj lahko naredi tukaj? Da razčisti s sabo, opusti nemoč in se otrese vseh odvisnosti. V dveh dneh bo energija tako ali tako povsem drugačna. Zdaj pa ni za nobeno dejanje, dogovor ali začetek razmerja, ker nič od tega ne bo trajno. Njegov sekstil z retrogradnim Merkurjem lahko povzroči le več goljufij, neresnic, lažnih obljub sebi in drugim. Ali to te dni kdo potrebuje?

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju Rib. Prosi in odgovarja za tišino, mir, spokojnost v duši, da se napije sanj, svoje domišljije in se pripravi na nove začetke. Pridružimo se mu in uživajmo v dnevu.