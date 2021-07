Astrologinja Lenka: Ozavestimo drugo stran Leva

Sonce je stopilo v svoje znamenje in svoj dom znamenja Leva, zato vse osebe, rojene z znamenjem, s podznakom ali z močnim Soncem, povezujemo z Levom. Ker so ljudje pogumni, plemeniti, dostojanstveni, ponosni, arogantni, ki vedo, kaj hočejo v življenju.



Vsa naša ustvarjalnost izvira iz tega znamenja, zato so najbolj ustvarjalni, najbolj kreativni, najbolj dramatični. Ampak zato si želijo pohval, aplavzov, tako poceni jih lahko kupite z eno lepo besedo, z eno lepo gesto. Ker je ravno to tisto, kar je zanje najpomembnejše, in tako je en Lev pokleknil v enem nežnem objemu in eni topli pridigi. Toda včasih znajo preseči svoja pooblastila, zato so na vseh področjih razkazovanja ega velika aroganca, samovolja, pretiravanje. Težko sprejmejo poraz, da so drugi, bog ne daj, zadnji. Poskusimo torej ozavestiti drugo stran Leva, da Sonce daje popolnoma enako svetlobo in plemenitost vsem ter da se zavedamo, kako se drugi počutijo v določeni situaciji.



Luna še vedno nadaljuje pot skozi znamenje kozoroga, zato bo doživela nekaj kritik, da ni vse tako, kot bi moralo biti, vendar se v te razprave ne vtikajte preveč.



Med 13.00 in 15.00 bo Luna z Neptunom naredila čudovit sekstil iz znamenja Rib, in ker je Luna blizu konca polne Lune, so te nabrekle od čustev, ki trajajo že nekaj časa. Znebite se jih, bodisi s čustvenim izbruhom, solzo ali z meditacijo, poiščite kanal in se ne zadržujte, kajti tukaj v Kozorogu je najtežje pustiti solzo in pokazati, kako šibak je. Vse to je nekakšno čiščenje in vse to je tako koristno in dobro.



Okoli 17.00 do 19.00, ko je v konjunkciji s Plutonom, pozdravite to obdobje očiščeno in brez vseh omejitev, saj vas bo za nekaj časa povleklo v še težja čustvena vračanja v preteklost, kaj je bilo, kako je bilo, kaj je lahko bilo.



Vendar pa je danes petek in to je dan Venere, ona pa je v znamenju Device, da bi poskušala narediti red v vseh odnosih, doma, pri čiščenju in drgnjenju vsega, da bi sijalo in zasijalo. No, sreča ni samo v tej zunanji čistosti, je lepa in koristna, ampak ali ni bolje, da se posvetimo kakšni zdravi hrani, nekaterim majhnim uporabnim stvarem in zadovoljimo svoje telo. Ne nazadnje, ali ni zdravje najpomembnejše od vseh čistosti, naj bo vse pod nitjo, natančnostjo in prevelikim vlaganjem v vse podrobnosti, ki nas odvračajo od resnične lepote samega življenja.



