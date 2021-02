Astrologinja Lenka: Ostanimo zelo mirni, ne reagirajmo takoj

Luna je v znamenju Tehtnice, naša duša pa si prizadeva za harmonijo, mir v sebi in v vseh odnosih. Ustreza ji, ker se predaja lepoti, uživanju, druženju, vendar mora biti vse uglajeno, brez umazanih besed, brez obsojanja, brez žalitev, zato se taki osebi velikokrat pripisuje, da se ne zna odločiti. Trudi se izbrati prave besede, da ne bi koga prizadela, a ravno takrat ni iskrena do sebe.



Položaj Lune v Tehtnici lahko pomeni, da bodo imeli tisti, ki so sami ali še niso v partnerskem odnosu, večjo potrebo, da bi razmišljali o skupnem življenju. V trigonu z Jupitrom nam vzdušje na nebu daje dan, da samo pogledamo širino in začutimo globoko veselje, srečo in izpolnitev. Gre za vidik notranje sreče, pa tudi poguma, da se obrnemo k svoji notranji viziji, kjer obstaja ljubezen do vseh. Ta dan lahko vse, ki se ukvarjajo s katero koli umetnostjo, modo ali kozmetiko, posebej nagradi s pohvalo ali diplomo.



Luna je v družbi vseh teh osebnih prijateljev prek svojega dispozitorja Venere, vendar je še vedno v Vodnarju, zato jo globoko v duši prosi, da ima osebno distanco do vsega, a tudi veliko nečustveno povezavo z vsemi.



Merkur, planet komunikacije, informacij in prometa, je še vedno retrograden in je v znamenju Vodnarja, zato lahko pride do obnove nekaterih prijateljskih odnosov ali celo razjasnitve nesporazumov. A kakršen koli že je, ta položaj zahteva najprej poštenost in odprtost do sebe in drugih, zato se boste sami odločili, ali boste odnos obnovili ali ne. V prometu bi morali biti še vedno zelo zbrani in umirjeni.



Luna je v trigonu s Soncem, ki je v znamenju Vodnarja, zato imamo brezpogojno podporo partnerja, očeta, nadrejenega pri vseh drznih odločitvah. Če se kdo zaplete v razmerje, ki še ni razčiščeno, je to za to obdobje povsem normalno.



Ne glede na to, kako čudovito se zdi na prvi pogled, moramo biti zelo potrpežljivi, iskreni do srži, pa tudi sam stelij (skupina planetov v Vodnarju v kvadratu postavljena s svojim dispozitorjem Uranom) nima usmiljenja. Le najmočnejši ostanejo in ohranijo svoj položaj, bodisi v službi ali v intimnem življenju.



Danes je torek, Marsov dan, in tudi ozračje je temu primerno, zato je dobro, da smo zelo mirni, ne reagiramo takoj, ker lahko svojo energijo usmerjamo negativno, Luni, duši iz Tehtnice, pa to ne bi bilo všeč.

