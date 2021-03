Astrologinja Lenka: Organizirajte si dan in ostanite mirni

FOTO: Lenka Stanić

Luna je prišla v svojem znamenju Bika, v svoji višini in vzvišenosti, kjer se počuti sama na svojem. V vseh pogledih je tu njeno udobje, uživanje v vseh lepih stvareh. A ob vsem tem naleti na planet Uran, ki je tu v največjem padu in bi jo destabiliziral, da bi jo naučil, da življenje ni vezano na nobeno materialnost, na vse, kar jo veže in išče trajnost. Da jo zbudi, da ji pokaže še nekatere stvari, ki so lahko popolnoma drugačne od tistega, kar se je naučila tukaj, da se počuti tako zataknjeno. Ali mu bo uspelo naučiti dušo, da bo lahko živela nevezano in ne bo živela v strahu in brez navezanosti? Toda ta občutek jo lahko pretrese in ji prinese nemir v dušo, ker želi biti sposobna ostati tam, kjer lahko nekaj začuti, začutiti neko varnost. Gre za nenadne selitve, nenadne izgube doma, premoženja na kakršen koli nepredvidljiv način. Bolj ko se upira, večje je nelagodje in bolj pretresljive so razmere.A kmalu naleti na Saturna iz znamenja Vodnarja, ki ga gleda še dodatno turobno, in kot da mu očita, da se ne drži tradicije in ne svojih starih načel. Kajti navsezadnje je to dom, hiša, vse, kar je stalno in varno. V takšnih razmerah je najbolje ostati miren in brez večjih sprememb. Ne dovolite strahu ali krčev v telesu. Uporabite ga za zabavo, medtem ko je Luna v Biku idealna za začetek del na vrtovih, urejanje vrta, bodisi iz sadja ali česa drugega iz tega segmenta.Ko gre tako počasi, naleti na kvadrat z Jupitrom. Ne smemo pričakovati nič več od drugih niti upati na kakšne odlične storitve in pomoč. Mogoče v ničemer ne pretiravajmo, ampak poskrbimo zase in vse naredimo sami.Idealen vidik je med Soncem in Plutonom, zato so vse stvari, povezane z vrstami naložb, financ zelo pozitivne in uspešne. Sonce nadaljuje svojo pot in prihaja na vzvišenost Venere, zato je dodaten trenutek, da dosežemo nekaj lepega.Ne glede na to, kako organizirate svoj dan, je pomembno, da ohranite notranji občutek v mirnem stanju brez velikih nihanj.