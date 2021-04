Astrologinja Lenka: Optimizem in upanje odpirata nova vrata

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Lenka Stanić

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Škorpijona in popravlja še nekaj ostankov od včeraj. Zanjo je to težaven prehod, ker je to znak največje globine, predanosti in zavzetosti. Dotik te teme v duši in telesu je zelo boleč. Čas pa je tudi, da se osvetlimo, da odpustimo in naredimo prostor za vse novo. Trigon z Neptunom ji bo zelo pomagal, jo spočil in ugotovil, česa naj se znebi.Duša se počasi zdravi s pomočjo drugega dispozitorja Plutona, ki ji daje veliko oporo, saj je ves nadzor v njegovih rokah. Tako se duša obnovi in ​​dobi priložnost za preporod. A vseeno se mora znebiti vsega, česar ne potrebuje. Čustva bo kompenzirala s poslovnimi pogodbami in dogovori o vlaganju v nepremičnine, v nekaj, kar je trajno. Ker je njen drugi dispozitor Mars v Raku, je boljše, da nekaj naredimo in se ne prepiramo o denarju in zapravljanju. To zelo dobro podpira Merkur, čigar današnja vladavina je v soglasju z Venero, Soncem in Uranom. Naj bo nekaj posebnega, drugačnega na novih temeljih in perspektivah.Okoli 18.30 se Luna spremeni v znamenje Strelca. Kakšno olajšanje! A tu ni počitka, ampak oddaljen pogled v prihodnost, optimizem, prepričanje, da se je marsikaj izboljšalo, ali pa smo spremenili svoj pogled.Vsekakor obstajata optimizem in upanje, ki bosta odprla nova vrata in poti, samo odpreti morate dušo in verjeti vanjo.