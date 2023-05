Astrologinja Lenka opozarja: Sledi lahko razočaranje

Luna je še vedno v znamenju kozoroga, osredotočena na svoje poslovne aktivnosti. Že čez dan bo tvorila trigon z Uranom iz znamenja bika. Uran iz zemeljskega znamenja zahtevata, da se naredi nenadna sprememba, da se nekaj naredi zelo hitro na materialnem in finančnem področju. Lahko se nepričakovano pojavi nekaj, kar od vas zahteva takojšnjo odločitev, saj Uran daje priložnosti zdaj in takoj. Če nič drugega, se bodo pojavile različne ideje ali dela, ki se jih morate v trenutku lotiti. Ker sta tako Luna kot Sonce v lepem aspektu in to še posebej podpira voljo in energijo vsega, kar si Duša resnično želi. To je dogovor in je nekaj, kar je vedno zaželeno v natalni karti. A pozor, Merkur je še vedno retrograden in če pri nečem niste povsem iskreni do sebe, lahko kasneje pride do razočaranja.

Mars je v znamenju raka še šibek, zato če ni vse čustveno usklajeno z vami ali drugo osebo, to nehote vodi v različna nesoglasja in prepire. Med 18. in 20. uro bodite pozorni na vse besede, ki jih izgovorite, na vsa dela, ki jih opravljate, na vse gibe, ki jih naredite, saj je v opoziciji z Luno. Dušo lahko zelo globoko prizadene, povzroči nepotrebne agresivne situacije, vse to pa je povezano prav s tistimi, ki so v našem domu in jim želimo pomagati. Previdnost je nujna, tako kot pri vseh ostrih predmetih, saj lahko že majhna nepazljivost ali raztresenost povzroči različne poškodbe.

Merkur, ki je retrograden tako v fiksnem kot v zemeljskem znamenju bika, je v sekstilu s Saturnom v znamenju rib. Vse je kot počasen posnetek, kjer ni treba hiteti z vsem, zahteva globoko razmišljanje, čakanje na pravi trenutek. In najboljša možnost je, da, če že moraš, vstopiš v globoko povezavo s seboj in ko dobiš ideje, greš v realizacijo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in vse se vrti okoli pogovorov, dogovorov, pisanja in pospravljanja. Ko je Merkur retrograden, je včasih treba le povedati svoje mnenje in se ne zapletati preveč v razprave. Ta Merkur išče mir, nežnost, če je treba, več tišine kot govorjenja v prazno.